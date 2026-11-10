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Dépor

Asp Jensen cotiza a la baja en el Dépor pese al impulso de la Copa

El danés apenas ha jugado media hora en Liga entre los dos parones internacionales

Jorge Lema
Jorge Lema
10/11/2026 17:37
Asp Jensen se lamenta tras la ocasión fallada al final del partido contra el Levante
Asp Jensen se lamenta tras la ocasión fallada al final del partido contra el Levante
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Estos inicios de temporada marcados por los parones internacionales como los que ahora mismo transita la Primera División permiten establecer tendencias claras en diferentes aspectos. En el funcionamiento colectivo de los equipos, en el rendimiento individual de los jugadores y, por supuesto, también en la toma de decisiones de los entrenadores, que poco a poco van sabiendo ya a ciencia cierta lo que pueden ofrecerle, y lo que no, determinadas piezas.

En el Dépor, uno de los jugadores a los que peor le sentó la primera interrupción fue a Asp Jensen, que desde el mes de septiembre ha visto cómo su cotización en la rotación blanquiazul sigue cayendo en picado. El danés, una de las grandes promesas europeas y que llegó a Riazor como uno de los fichajes del verano, empezó la Liga como titular. Llamado a darle relevo a Yeremay cuando el canario no estuviera bien o cuando necesitara descanso, tuvo dos oportunidades ante Elche y Málaga antes de que Hidalgo empezase a explorar otras opciones. El técnico modificó la estructura para empezar a utilizar un cuarto centrocampista y Jensen empezó a perder protagonismo, pero antes del receso de septiembre todavía sumó una nueva titularidad, la tercera en las siete primeras jornadas, ante el Betis.

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Media hora

Pero su efecto ha terminado por difuminarse tras la reanudación de la competición. Apenas supera la media hora de juego en los últimos cinco encuentros, repartidos entre Real Sociedad (11 minutos), Levante (10 minutos) y Atlético (otros 10), fallando además un gol cantado ante el conjunto granota que le hubiera dado la victoria al Dépor.

Su mejor momento fue el doblete en Copa ante el Auriense (0-3), un impulso que no ha sido suficiente, ya que no llegó a participar en las dos últimas jornadas frente a Osasuna en Riazor y el Espanyol en Cornellá.

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