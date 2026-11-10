Así sobrevivió el Dépor ante el Espanyol: las herramientas para sostenerse en el caos

Si no puedes ganar, al menos no pierdas. Fue la máxima que logró seguir el Deportivo en el RCDE Stadium, donde firmó uno de sus partidos más pobres en lo que va de liga, sino el que más. Estuvo muy poco fina la escuadra dirigida por Antonio Hidalgo, más incómoda de lo habitual, quizá por el desconocimiento de un rival al que enfrentaba sin referencias por el cambio de entrenador. El Espanyol quiso asumir más el peso del partido y el Dépor se lo concedió, pero no logró ajustarse sin balón en la primera mitad. Tampoco en fase ofensiva.

Leo Román sostuvo a un equipo desdibujado hasta antes del descanso. Y en el intermedio, la entrada de Diego Villares por un mermado —y desacertadísimo Yeremay— dio al equipo equilibrio sin balón. Lo mínimo exigible para, al menos, conseguir su primera portería a cero y lograr puntuar a domicilio en un mal día de muchas individualidades que acabaron repercutiendo en el colectivo.

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Demasiados para salir. No le fue a buscar de una manera demasiado agresiva el Espanyol al Deportivo. Eder Sarabia planteó una revolución en su once que cristalizó en una estructura defensiva con tres centrales, dos carrileros, dos mediocentros y tres futbolistas en primera línea. Roberto, Cala y Pere Milla fueron los encargados de incomodar al Dépor en zona de iniciación y su trabajo fue suficiente. Porque el conjunto herculino no logró progresar de manera cómoda en ningún momento. Y eso que generó una amplia superioridad, implicando en esos primeros pases no solo a Román y a los centrales, sino también a un Alti que no cogió altura y a los dos mediocentros, Amatucci y Soriano.

No ‘saltaron’ demasiado a por los pequeños centrocampistas deportivistas Pol Lozano y Edu Expósito y ese patrón hizo que el Espanyol fuese capaz de no exponerse y, a la vez, dificultar la salida visitante, que una vez progresaba, se quedaba sin demasiadas referencias por delante del balón. Sin apenas pases por dentro ni habilidad para atraer y girar el juego al lado opuesto, el cuadro deportivista se quedó sin soluciones. Todavía menos en una segunda parte en la que ganó a un centrocampista más, pero perdió soluciones entre líneas y se aceleró en exceso.

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Sin presión ni disputas. Si el Deportivo firmó un muy mal partido ofensivo, no fue mejor su primera parte en el aspecto defensivo. Hidalgo planteó una estructura que emparejase hombre a hombre a la estructura del Espanyol, que partía con Lozano como pivote más retrasado y Expósito y Cala como interiores. Para igualar en el carril central, ajustó a Mella como pareja de Expósito y pidió a Nsongo que controlase a Lozano y, a la vez, saltase sobre el central Cabrera cuando tocaba.

Sin embargo, con un Yeremay incapaz de trabajar, el Dépor no terminó de incomodar la salida de balón de los tres centrales espanyolistas ni tampoco fue agresivo a la hora de ganar duelos cuando el rival se atrevió a progresar por dentro. Cala y Milla acabaron generando muchos problemas entre líneas y sacando de zona a los centrales. El castillo se caía.

Villares protege y molesta. Todo cambió en defensa para el Deportivo con la entrada de Villares por Yeremay. El Dépor pasó a estructurarse en 4-4-2, con Diego en el sector izquierdo, pendiente de proteger a Amatucci, Quagliata y Giménez, pero a la vez de saltar desde muy abajo sobre El Hilali. Así, con el trabajo del vilalbés, el Dépor logró dejar de sufrir. Pero no pudo encontrar soluciones ofensivas y se conformó con lo mínimo.