Orden y Talento #54 | Así vimos el Espanyol 0-0 Deportivo

El Deportivo sumó un punto en su visita al RCDE Stadium tras empatar sin goles ante el Espanyol. Al equipo dirigido por Antonio Hidalgo le tocó hacer un ejercicio de resistencia ante el cuadro perico, que llevó el peso del encuentro y dispuso de las ocasiones más claras, sobre todo en la primera parte. Leo Román, elegido MVP del partido, fue decisivo bajo palos con dos paradas providenciales, la primera a Roberto Fernández y la segunda a Alejandro Santiago, que permitieron a los blanquiazules mantenerse vivos hasta el final a pesar del dominio local. De esta manera, el Deportivo logró su primera portería a cero del curso y se marcha al parón internacional noveno en la clasificación y a tres puntos de los puestos europeos. La noticia positiva fue el temprano regreso de Marc Casadó, tan solo un mes y medio después de pasar por quirófano.