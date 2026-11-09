Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Careta 542
Dépor

Orden y Talento #54 | Así vimos el Espanyol 0-0 Deportivo

Lucía Dávila, Bea Arrizado, Xurxo Gómez y Jorge Lema analizan el empate del conjunto blanquiazul en RCDE Stadium

Esther Durán
09/11/2026 18:46

El Deportivo sumó un punto en su visita al RCDE Stadium tras empatar sin goles ante el Espanyol. Al equipo dirigido por Antonio Hidalgo le tocó hacer un ejercicio de resistencia ante el cuadro perico, que llevó el peso del encuentro y dispuso de las ocasiones más claras, sobre todo en la primera parte. Leo Román, elegido MVP del partido, fue decisivo bajo palos con dos paradas providenciales, la primera a Roberto Fernández y la segunda a Alejandro Santiago, que permitieron a los blanquiazules mantenerse vivos hasta el final a pesar del dominio local. De esta manera, el Deportivo logró su primera portería a cero del curso y se marcha al parón internacional noveno en la clasificación y a tres puntos de los puestos europeos. La noticia positiva fue el temprano regreso de Marc Casadó, tan solo un mes y medio después de pasar por quirófano.

Te puede interesar

David Mella, durante el entrenamiento con la selección absoluta

David Mella se estrena a las órdenes de Luis de la Fuente en el primer entrenamiento de España
Lucía Dávila
Patiño

Charlie Patiño se suma a la buena racha del Bochum y Gijselhart recupera la titularidad
Sergio Baltar
Davo celebra uno de sus cinco goles anotados en este cursoDavo en un partido con el Penafiel

El Penafiel mete la directa hacia Primera: líder y abre distancia
Dani Fernández
Aubameyang (c) celebra el 2-1 junto al autor del tanto, Bil Nsongo, y Loureiro

La velocidad de crucero del Dépor lleva al puerto de la permanencia
Jorge Lema