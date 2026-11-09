La velocidad de crucero del Dépor lleva al puerto de la permanencia

Aubameyang (c) celebra el 2-1 junto al autor del tanto, Bil Nsongo, y Loureiro Quintana

Ha sido una constante entre propios y extraños desde que comenzó la temporada 2026-27, la del regreso del Deportivo a Primera División. Se ha repetido como un mantra esa afirmación de que el equipo blanquiazul no es un “recién ascendido al uso”. Algunos se referían a la historia, al escudo que el club porta con el pedigrí que da seguir siendo uno de los nueve campeones de Liga. Otros al potente proyecto que se armó durante el verano con un mercado de fichajes en el que llegaron nombres de la talla de Aubameyang, Adama Traoré, Josema Giménez o Marc Casadó. No lo tenían fácil Antonio Hidalgo y su grupo para responder las expectativas, pero después de prácticamente haber completado un tercio de competición, tanto técnico como jugadores pueden presumir de, efectivamente, estar por encima de la media entre los equipos que llegan cada año a la máxima categoría.

El Dépor se marcha al segundo y último parón por fechas FIFA de este año con 15 puntos sobre 36 posibles. Lo hace después del que probablemente haya sido el peor encuentro del curso. Al menos hay argumentos para defender esta tesis en un debate. Pero lo hace también después de dejar la portería a cero y, por novena vez en doce jornadas, haber sido capaz de sumar. “De eso va”, que diría el técnico catalán. Tres derrotas, dos de ellas en Anoeta y el Metropolitano, que permiten al equipo blanquiazul situarse en novena posición con cinco puntos de colchón sobre el descenso y a tres de la sexta plaza, a día de hoy la última que da acceso a competiciones europeas.

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Si echamos un vistazo al último lustro, el botín con el que el cuadro coruñés descansará durante las citas internacionales solo fue superado por dos conjuntos que venían de lograr el ascenso. El Rayo Vallecano de la 2021-22 dirigido por Iraola y la UD Las Palmas de García Pimienta en la 2023-24. El conjunto madrileño completó un inicio espectacular con 20 puntos en las primeras 12 jornadas, por los 17 del equipo canario. Los 15 del Dépor ocupan el tercer cajón del podio junto a la misma cantidad que sumó la pasada campaña el Elche de Eder Sarabia, último técnico que se ha enfrentado a la escuadra coruñesa con el Espanyol. Todos lograron la permanencia cuando se bajó el telón del campeonato liguero.

Ritmo suficiente

Y es que, a pesar de ser también un recién llegado a la cima del fútbol nacional, Antonio Hidalgo ha conseguido que su equipo mantuviera una de las características que fueron decisivas en el ascenso: competir. Jugando bien, mal, o regular, el Dépor ha conseguido estar siempre metido en los partidos. Está entre los equipos de Primera que más puntos ha sumado después de ir por detrás en el marcador y los tres encuentros que ha perdido han sido por la mínima.

En un contexto donde cada punto cuenta para lograr el objetivo de la salvación, el ritmo de puntuación del Deportivo está ahora mismo por encima del 41%. Algo que si se proyecta a la temporada completa (114 puntos), dejaría al equipo blanquiazul con más de 47 puntos después de disputar la jornada 38. En el fútbol no hay nada escrito y la historia reciente ha dejado varias situaciones en las que el conjunto coruñés ha protagonizado gestas matemáticas para bien y para mal, pero esa cantidad de puntos ha sido suficiente siempre para mantener la categoría. Incluso en las campañas más exigentes, como en las que el propio Dépor tiene el récord del descenso más caro: 43 puntos en la 2010-11. A estas alturas no hay indicios de que la salvación vaya a dispararse, ya que el descenso está en los 10 puntos del Elche, la cifra media de las últimas campañas.

Pocos reproches se le pueden poner al rendimiento del conjunto deportivista si uno echa un vistazo a los equipos que están por encima en la clasificación. Están cuatro de los equipos que disputan la Champions League este año (Barça, Madrid, Atlético y Betis) y tiene los mismos puntos que el quinto de este grupo (Villarreal), la Real Sociedad, que disputa Europa League, el Athletic y el Sevilla, que se ha consolidado como la revelación. En lo que se refiere a sus iguales, estar entre los mejores recién ascendidos del último lustro también le sirve para ser el mejor de la presente campaña, con un punto más que el Racing de Santander y muy lejos de los 5 que suma actualmente un Málaga sin victorias al que se le está quedando muy grande la categoría.

¿Licencia para soñar?

La velocidad de crucero con la que marcha el Dépor después de 12 jornadas permite confiar en que la permanencia se conseguirá con cierta comodidad si este ritmo se mantiene hasta primavera. Pero el siguiente paso, ese volver a Europa con el que muchos sueñan, exigiría dar un paso adelante y acelerar.

Así lo confirman los precedentes recientes, en los que, incluso con LaLiga consiguiendo esa plaza extra para las competiciones continentales, la clasificación final exige estar por encima de los 50 puntos para aspirar a esa séptima plaza que supuso, por ejemplo, el billete para que el Getafe esté disputando este curso la Conference League.

Doce jornadas después, el Dépor ya ha dejado atrás la etiqueta de recién ascendido. Sus números le permiten mirar al futuro con tranquilidad y, sin renunciar a la prudencia, pero con el difícil tramo sin Aubameyang ya superado, empezar a preguntarse dónde está su techo. Porque una cosa parece cada vez más clara: este equipo ha vuelto a Primera para algo más que sobrevivir.