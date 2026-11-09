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Dépor

Hidalgo repite once en el Dépor un año después de la última vez

El técnico presentó la misma alineación ante Osasuna y Espanyol, algo que no ocurría desde las jornadas 12 y 13 de la 2025-26

Eder Pereira
Eder Pereira
09/11/2026 05:00
Formación inicial del Dépor ante el Espanyol
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Ante el Espanyol, Antonio Hidalgo repitió once respecto a la pasada jornada contra Osasuna, algo que no hacía en Liga desde hace un año. Los once jugadores que saltaron al campo en el empate sin goles en el RCDE Stadium fueron los mismos que habían ganado 2-1 a Osasuna en Riazor: Leo Román, Altimira, Giménez, Loureiro, Quagliata, Amatucci, Mario Soriano, Mella, Luismi Cruz, Yeremay y Bil Nsongo.

Hay que remontarse a la primera vuelta de la pasada campaña en Segunda, al 8 de noviembre de 2025, para encontrar la última ocasión anterior. Fue en la jornada 13, donde Hidalgo replicó el once que había presentado en la 12, con Parreño, Loureiro, Noubi, Comas, Quagliata, Gragera, Villares, Soriano, Mella, Yeremay y Eddahchouri. Con esta alineación, se impuso al Zaragoza (0-2) y a la Cultural Leonesa (3-0).

CORNELLÁ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 07/11/2026.- El jugador del Deportivo Adriá Altimira, durante el partido de la jornada 12 LaLiga EA Sports que disputan el Espanyol y Deportivo, este sábado en el estadio RCDE Stadium. EFE/ Andreu Dalmau

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Antes hubo otras dos repeticiones, las dos en el arranque de su temporada de debut como blanquiazul. La primera llegó en las jornadas 1 y 2, con Parreño, Loureiro, Comas, Barcia, Escudero, Gragera, Villares, Luismi, Soriano, Yeremay y Eddahchouri. Aquel equipo debutó con victoria en Granada (1-3) y empató en Riazor ante el Burgos (0-0). Ese mismo once volvió a aparecer en la jornada 9, en una dura derrota frente al Málaga (3-0).

La segunda vez que Hidalgo repitió once en dos partidos consecutivos desde que tomó las riendas del Dépor fue en las jornadas 5 y 6, con Parreño, Ximo, Loureiro, Barcia, Quagliata, Villares, Soriano, Mella, Luismi, Yeremay y Mulattieri.

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La repetición es una anomalía en la dinámica de alineaciones de Hidalgo en el Dépor, ya que solo ha mantenido un once en dos jornadas consecutivas en cuatro ocasiones, tres en Segunda y una en Primera. Además, hubo tres onces que se repitieron sin continuidad en la 2025-26, en las jornadas 16 y 18, 36 y 38, y 39 y 41.

Loureiro, Soriano y Yeremay son los únicos deportivistas que están en los cuatro onces repetidos en dos jornadas consecutivas en la era Hidalgo. De los que jugaron ante Osasuna y Espanyol, cinco ya estaban en el equipo de las jornadas 12 y 13 de Segunda. Los tres citados, más Quagliata y Mella.

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