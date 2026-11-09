El Penafiel mete la directa hacia Primera: líder y abre distancia

Davo celebra uno de sus cinco goles anotados en este cursoDavo en un partido con el Penafiel Morais

El Penafiel empieza a mirar la clasificación con otros ojos. Lo que hace unas semanas podía interpretarse como un buen arranque de campeonato empieza a adquirir dimensión de candidatura seria al ascenso. Con diez jornadas cumplidas, cerca de alcanzar el primer tercio de la competición, el conjunto rubronegro es líder de la Liga 2 de Portugal y ha vivido un fin de semana redondo. No solo por su victoria por 2-3 ante el Chaves, sino también por los resultados de sus perseguidores, que le han permitido abrir una importante brecha de puntos.

El conjunto dirigido por José Manuel Aira no levanta el pie del acelerador y encadenó en el campo del Chaves su tercer triunfo consecutivo. Tres puntos más a domicilio en un encuentro lleno de golazos y que tuvo a Davo como gran protagonista, con un doblete que permitió al Penafiel prolongar su buena dinámica y asaltar la primera posición.

La jornada también dejó un escenario muy favorable en lo clasificatorio. De los ocho primeros equipos, únicamente el Penafiel y el Benfica B consiguieron ganar. El tropiezo más destacado fue el del filial del Sporting de Lisboa, que no logró pasar del empate en casa ante el Tondela y permitió a los penafidelenses colocarse en lo más alto, aunque ambos equipos están igualados a 22 puntos. El segundo equipo del Benfica está en tercera posición y, como ocurre con los vediblancos, no pueden ascender a la máxima categoría.

De esta manera, el principal rival entre los clubes con opciones a subir es el Lusitania, cuarto con 19 puntos y que perdió este pasado fin de semana ante el colista, el Feirense. Por detrás aparecen la Académica de Coimbra y el Tondela, con 16 unidades, mientras que el resto de perseguidores comienzan a quedarse algo más alejados. Con dos plazas de ascenso directo a Liga 1 y 24 jornadas todavía por disputarse, el Penafiel ya se ha situado en una posición privilegiada para afrontar el resto del campeonato.

Pegada con acento blanquiazul

Buena parte de la explicación del momento de forma que atraviesa el Penafiel está en su acierto de cara a puerta. Es el equipo más goleador de la categoría de plata lusa, con 22 tantos en diez encuentros, y cuenta con dos de los futbolistas más productivos. Ambos tienen pasado en el Deportivo y están siendo fundamentales.

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Davo fue clave ante el Chaves. Empezó en el banquillo, pero tardó menos de diez minutos en anotar sus dos goles, primero con una volea desde la frontal y después con un disparo cruzado. El asturiano suma cinco tantos y dos asistencias y es el tercer máximo goleador de la Liga. Por delante de él en ese apartado se encuentra Max Svensson, que lleva seis dianas y es la gran referencia ofensiva de los de Aira.

El resto de exblanquiauzles también están teniendo un papel destacado en el éxito del equipo luso. Jaime Sánchez, que renovó recientemente su contrato, había sido en todos los partidos hasta la última jornada, en la que cumplió sanción por acumulación de tarjetas.

Por su parte, Iano Simão ha ido ganando peso después de comenzar el curso como suplente. Ahora acumula cuatro jornadas con pleno de minutos y ha recibido la llamada de Guinea-Bisáu para estar en los partidos ante Madagascar de clasificación para la Copa África. Eric Puerto, en cambio, todavía no ha debutado en Liga. Su única titularidad llegó en la Taça de Portugal, en la derrota frente al Leça, de una categoría inferior.

Hora de la verdad

El calendario sube ahora de exigencia para el Penafiel, que tiene por delante tres compromisos importantes. El primero será este domingo a las 16.30 horas, cuando recibirá al Lusitania, uno de sus rivales directos en la lucha por el ascenso. Dos semanas después, el 29 de noviembre, volverá a jugar en casa frente al Benfica B (16.30), otro de los equipos instalados en la zona alta, aunque sin opciones de subir por su condición de filial. La serie se cerrará el 5 de diciembre con una visita al Tondela.