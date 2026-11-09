El menú de los internacionales del Dépor: fuego real para Bil y clásico amistoso para Giménez

Bil Nsongo, durante el amistoso con la selección de Camerún ante Costa de Marfil Redes sociales

El Deportivo afronta un nuevo parón de selecciones con una importante representación repartida por distintos puntos del panorama internacional. La nómina de futbolistas blanquiazules convocados vuelve a crecer y alcanza ya los cinco nombres, con presencia tanto en categorías inferiores como en los combinados absolutos. La principal novedad es la primera llamada de David Mella con España sub-21, a la que se suman las citaciones de Lucas Noubi y Lorenzo Amatucci, Bil Nsongo y José María Giménez con sus respectivos países.

Cita doble clasificatoria para Bil

En categoría absoluta, Bil Nsongo repetirá convocatoria con Camerún y será el único deportivista que dispute encuentros de competición oficial durante esta ventana, ya que tiene por delante dos compromisos clasificatorios para la Copa de África frente a Namibia. El primero tendrá lugar el jueves 12 de noviembre, a las 20.00 horas en horario gallego, en el Stade Omnisport de Douala, mientras que el segundo se disputará el lunes 16, a las 14.00 horas en el Botswana National Stadium de Gaborone.

El ariete recibe así su segunda llamada consecutiva después de haberse estrenado en septiembre con los Leones Indomables de la mejor manera posible. En aquella primera experiencia internacional, Bil consiguió marcar su primer gol con la absoluta en el triunfo por la mínima ante Costa de Marfil (1-0). Ahora tendrá una nueva oportunidad para seguir ganando protagonismo en el combinado camerunés y sumar minutos en competición oficial.

El clásico del Río de la Plata, ya sin Messi

José María Giménez vuelve a entrar en los planes de Diego Forlán para la última ventana internacional del año. El uruguayo afrontará dos encuentros amistosos con su selección, ante Argentina y República Dominicana, en una convocatoria que tendrá como principal atractivo el enfrentamiento ante la albiceleste.

El primer compromiso se disputará la madrugada del viernes al sábado 14 de noviembre, a las 00.00 horas en España, en La Bombonera. El duelo tendrá un componente especial, ya que será la primera convocatoria de Argentina sin Leo Messi. La segunda cita para Uruguay llegará la madrugada del martes al miércoles 18 de noviembre, a las 00.30 horas, frente a República Dominicana, en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.

Mella da el salto a la sub-21

David Mella es una de las principales novedades de esta convocatoria internacional. El canterano deportivista ha recibido la llamada de David Gordo para dar un nuevo paso en su trayectoria con la selección española y completar así su recorrido por las categorías inferiores. El futbolista de Teo figura en la lista de 24 convocados como defensa y tendrá por delante dos encuentros preparatorios para el Europeo del próximo verano, ante Japón y Albania.

David Mella se estrena a las órdenes de Luis de la Fuente en el primer entrenamiento de España Más información

Desde el mediodía de este lunes, ya se encuentra concentrado en Madrid y, por la tarde, realizaron su primer entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Este miércoles, después de comer, la expedición se desplazará hasta Almendralejo, donde disputará el viernes 13 su primer amistoso en el que se medirán al combinado japonés a las 19.00 horas en el Francisco de la Hera, en un encuentro que podrá seguirse de forma gratuita a través de Teledeporte.

La segunda cita llegará el martes 17 de noviembre, a las 19.00 horas, frente a Albania. El equipo de David Gordo viajará el próximo lunes a Tirana para medirse a uno de los anfitriones del próximo Europeo en el Arena Kombëtare. Un escenario especial, ya que también acogerá la final del Campeonato de Europa, prevista para el próximo 5 de julio, una fecha en la que España aspira a estar presente.

La convocatoria llega en un momento positivo para Mella, que ha sido titular en los tres últimos partidos ligueros. "Ahora está jugando más y dando un nivel muy bueno. Además, se está adaptando a una posición que él nunca pensó que podría jugar. Porque si lo hablas con él, en la vida te diría que podría jugar de lateral. Pero lo está haciendo y haciendo muy bien", afirmó el seleccionador, que ya coincidió con el deportivista en la selección sub-16 hace cinco años.

Amatucci busca debutar con Italia

Lorenzo Amatucci también figura entre los elegidos para representar a su país durante este parón. Silvio Baldini ha incluido al centrocampista blanquiazul en la convocatoria de Italia sub-21 para sus próximos compromisos internacionales, que ya tienen asegurada su presencia en la fase final del próximo Campeonato de Europa, que se celebrará en Albania y Serbia.

El futbolista toscano cuenta con experiencia en las categorías inferiores de la selección italiana, con presencia en los combinados sub-18, sub-19 y sub-20, y ya había recibido la llamada de la sub-21 hace poco más de un año, en septiembre de 2025, para los dos primeros encuentros clasificatorios para el Europeo, pero no llegó a debutar. Ahora afronta una nueva oportunidad para estrenarse con los Azzurrini en los dos amistosos que disputarán en esta ventana FIFA. El primero tendrá lugar el viernes 13 a las 18.30 horas, frente a Francia, en el estadio Francis Le Basser de Laval. El segundo será el lunes 16, cuando los italianos recibirán a Bélgica en el estadio Armando Picchi de Livorno, a las 18.15 horas. Un encuentro que tendrá un aliciente especial, ya que en el combinado belga estará convocado otro futbolista blanquiazul, Lucas Noubi.

Noubi mantiene la confianza de Bélgica

El central vuelve a entrar en los planes de Gil Swerts, que mantiene su confianza en él pese a la falta de minutos que está teniendo en el Deportivo. Noubi no ha vuelto a participar en la competición doméstica desde su regreso del anterior parón internacional y acumula ya siete jornadas consecutivas sin participar en Liga. Su última aparición llegó en la Copa del Rey, en la victoria ante el Auriense (0-3).

En vídeo: la charla de Roberto Cabellud y un frustrado Lucas Noubi tras el Dépor-Osasuna Más información

Pese a esa situación en el conjunto blanquiazul, el seleccionador belga vuelve a contar con él para disputar dos compromisos amistosos. El primero será ante Alemania, el viernes 13 de noviembre, a las 18.00 horas, en el Stadion an der Hafenstrasse de Essen. Tres días después llegará el mencionado enfrentamiento contra Italia.

Bright Ede se queda en Abegondo

Por último, Bright Ede finalmente no pudo incorporarse a la selección polaca sub-21 debido a la lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha que sufrió en el encuentro ante el Levante. El central acumula tres jornadas alejado de los terrenos de juego y permanecerá en Abegondo para completar su recuperación, aunque ya ha comenzado a realizar sesiones de entrenamiento junto al resto de sus compañeros. Según explicó Antonio Hidalgo en la rueda de prensa previa al partido contra el Espanyol, Ede estará disponible una vez finalice el parón, por lo que el Deportivo espera recuperar al jugador de cara al regreso de la competición.