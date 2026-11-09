El Dépor pone a la venta este miércoles las entradas para recibir al Barça desde 110 euros

Aubameyang, delantero del Dépor, celebra su gol ante el Valencia en Riazor Quintana

El Deportivo ya ha anunciado cuáles son las condiciones para adquirir una entrada para el partido contra el Barcelona. El conjunto blanquiazul recibirá al equipo azulgrana el próximo domingo 29 de noviembre, a las 16.15 horas en Riazor, y las localidades estarán disponibles inicialmente de forma exclusiva para abonados y miembros de los colectivos Deportivista y Deportivista+.

El plazo de compra comenzará este miércoles 11 de noviembre a las 10.00 horas y permanecerá abierto hasta el miércoles 18 a la misma hora. Durante ese periodo, los aficionados que cumplan alguna de estas condiciones podrán adquirir sus entradas a través de la web habilitada por el club. Los precios partirán de los 110 euros, aunque estarán sujetos a posibles modificaciones en función de la disponibilidad de localidades. Además, como ya es habitual, los abonados que no puedan acudir al encuentro podrán liberar sus asientos, un procedimiento ya está operativo tanto a través de la página web oficial del club coruñés, como en la aplicación oficial.

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Ventajas para los Deportivistas y Deportivistas+

Por otro lado, el Deportivo ha informado de las ventajas de las modalidades Deportivista y Deportivista+, que permiten acceder a diferentes beneficios durante la temporada. La primera tiene un coste de 40 euros, mientras que la segunda asciende a 65 euros. Ambas ofrecen prioridad en la compra de entradas para los partidos disputados en Riazor y un descuento del 10 % en las localidades. Además, la modalidad Deportivista+ incorpora un descuento del 10% en las DéporTiendas, frente al 5% de la opción Deportivista.

Entre sus ventajas también figuran el abono digital, un número de socio y antigüedad en el club, el acceso a los partidos de cantera disputados en Abegondo, excepto los del Fabril, y tarifas especiales para el Dépor Museo & Tour, además de sorteos y promociones exclusivas.