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Dépor

David Mella se estrena a las órdenes de Luis de la Fuente en el primer entrenamiento de España

El deportivista, citado por David Gordo para incorporarse a la sub-21, se ejercitó este lunes con la absoluta

Lucía Dávila
Lucía Dávila
09/11/2026 19:53
David Mella, durante el entrenamiento con la selección absoluta
David Mella, durante el entrenamiento con la selección absoluta
EFE
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David Mella vivió este lunes una experiencia especial en la concentración de la selección española. El canterano del Deportivo, convocado por David Gordo para disputar dos encuentros con la sub-21, participó en el primer entrenamiento de la selección absoluta en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Los dos grupos iniciaron este mediodía su concentración en Madrid y por la tarde completaron la primera sesión de trabajo de este parón que pudo seguirse en directo a través de los canales oficiales de la selección, en la que Mella fue uno de los elegidos para completar el entrenamiento del combinado absoluto y ejercitarse de esta manera a las órdenes de Luis de la Fuente.

En las imágenes se pudo ver al de Teo participando en un ejercicio de juego de posición junto a Mikel Merino y Martín Zubimendi, los dos futbolistas de la absoluta que completaron la parte más exigente de la sesión junto a una decena de jugadores sub-21 como Pablo García, Gonzalo García, Thiago Pitarch, Christian Mosquera o Yarek. Mientras, el resto de internacionales absolutos trabajaron a menor ritmo tras participar en el calentamiento y los rondos.

Una experiencia que supone un nuevo paso en la trayectoria del deportivista, que continúa acumulando experiencias con las categorías inferiores de la selección española. Mella forma parte de la lista de 24 convocados por Gordo para afrontar dos encuentros preparatorios para el próximo Europeo sub-21 en los que se medirán a Japón y Albania.

David Mella recibe indicaciones de Luis de la Fuente
David Mella recibe indicaciones de Luis de la Fuente
Selección Española
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