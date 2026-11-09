Cornellà seca por completo el ataque del Deportivo

Amatucci cae tras rematar mal en el mano a mano ante Fortuño, despejado por El Hilali Fernando Fernández

Si no fue el peor partido del Deportivo a nivel ofensivo en toda la temporada, se le pareció mucho. El conjunto blanquiazul firmó ante el Espanyol un encuentro en ataque que estuvo muy lejos del nivel que venía exhibiendo el equipo con balón en los últimos tiempos. Había dado un paso adelante el Dépor en cuanto a la gestión de la pelota y a encontrar caminos para generar oportunidades a sus rivales. Pero en Cornellà, el conjunto de Antonio Hidalgo se pareció al equipo romo, con pocos recursos y menos amenaza que arrancó la temporada con dos tristes empates frente a Elche y Málaga.

Fue el propio Hidalgo el primero en reconocer que el Deportivo no había estado a la altura en todo lo que se refiere mirar hacia portería rival. “En la primera parte hemos tenido fases de tener el balón, pero no fuimos capaces de llevarlo de lado a lado, como solemos hacer. Intentábamos acabar la jugada por el mismo lado y ahí sí que el Espanyol nos igualaba con sus dos mediocentros con Yere y con Luismi”, explicó el técnico al acabar el encuentro.

Durante sus comparecencias ante los medios, el catalán dio valor a la capacidad de su equipo para ajustarse a nivel defensivo tras el descanso, pero no paró de ser autocrítico y recordar que el ejercicio con pelota había estado lejos de los parámetros exigibles a este Dépor. “Vamos tocando teclas y evidentemente estuvimos más cómodos, aunque con balón teníamos que hacer mucho más”, sentenció un Hidalgo que no logró encontrar la combinación exacta para que el equipo encontrase el tono con el esférico en los pies en el RCDE Stadium.

Pobres dígitos

Y es que el Deportivo apenas generó ante un Espanyol que, con Eder Sarabia, apunta a ser un equipo con la intención de ser mucho más protagonista. Lo fue en ese estreno del técnico vasco en el banquillo periquito —aunque siguió el encuentro desde la grada por una sanción que arrastraba del pasado curso— y esas intenciones provocaron que el Dépor solo fuese capaz de dedicarse a reaccionar. Nada de proponer tras recuperar la pelota ni cuando le tocó a él iniciar el juego desde atrás.

Así, el equipo herculino firmó una escasísima primera parte, con apenas llegadas al área de Ángel Fortuño. Desajustado sin pelota, no logró encontrar la circulación y el ritmo óptimo cuando dispuso del balón y se fue al descanso con una igualada explicada, principalmente, a través de dos grandes intervenciones de Leo Román.

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Sin embargo, dentro del pobre primer tiempo, el equipo blanquiazul —jugó de negro en Barcelona— fue capaz de rematar hasta en 5 ocasiones. Un balance escaso, aunque suficiente para que Luismi Cruz amenazase con un disparo lejano que se fue cerca del palo y, sobre todo, encontrase entre líneas el desmarque de Amatucci, que se plantó solo ante el portero del Espanyol. Se le bajó la persiana en ese momento al mediocentro italiano, poco acostumbrado a moverse en tierras tan lejanas a la base de la jugada, que golpeó mal y ni siquiera obligó a intervenir al cancerbero espanyolista.

El primer tiempo había dejado a deber. Pero lo peor en ataque aún estaba por llegar. Y es que en toda la segunda mitad y por primera vez en lo que va de temporada, el Deportivo ni siquiera llegó a disparar. No encontró amenaza ni a balón parado, ni en juego dinámico, pese a que en el intermedio saltó Aubameyang al césped y Adama Traoré disputó la última media hora.

El cuadro herculino se quedó, de este modo, en esos 5 disparos que acabaron proyectando 0,48 goles esperados (expected goals o sus siglas xG), siempre según el modelo predictivo de Driblab. La cifra de remates y expectativa de gol fue la segunda más baja de este curso, solo por detrás del encuentro frente al Sevilla en Riazor, en el que el equipo deportivista se quedó en 4 y 0,35 xG, aunque con el condicionante de jugar desde el minuto 57 con uno menos por la tarjeta roja a Angeliño.

Sin embargo, incluso aquel día llegó más veces arriba que el pasado sábado, cuando apenas firmó 10 toques en el área rival (solo 2 en la segunda parte) y se quedó seco, con su porcentaje de posesión más bajo del curso: un 37% y apenas 18 minutos con el balón en su poder. Demasiado poco incluso para hacer cosquillas a un rival en problemas.