Charlie Patiño se suma a la buena racha del Bochum y Gijselhart recupera la titularidad

Charlie Patiño celebra uno de los goles anotados por parte del equipo alemán esta temporada Bochum

El pasado fin de semana dejó resultados y sensaciones dispares para tres futbolistas que el Deportivo tiene cedidos lejos de A Coruña. Teun Gijselhart recuperó su sitio en la alineación del Al-Ain, aunque no lo pudo celebrar con victoria; Charlie Patiño participó en el segundo triunfo consecutivo del Bochum y Diego Gómez vivió una jornada para olvidar en el derbi aragonés, en que el Huesca cayó ante el Zaragoza (2-0) y terminó expulsado.

Protagonismo para Gijselhart

Teun Gijselhart volvió al once inicial de su equipo después de dos jornadas en las que apenas había jugado en la Champions asiática. El centrocampista únicamente había disputado seis minutos entre los dos últimos compromisos continentales, en los que entró en la recta final, y en el regreso a la competición doméstica fue de nuevo de la partida.

Permaneció sobre el terreno de juego durante 66 minutos en el empate sin goles frente al Al-Wahda. Disfrutó de su quinta titularidad con el Al-Ain, que todavía no ha conseguido ganar cuando el neerlandés forma parte del once inicial. Pese a ello, el conjunto emiratí se mantiene en la tercera posición de la clasificación, con 14 puntos, a solo tres del líder, el Al-Jazira.

El Bochum de Patiño, en buena dinámica

En Bundesliga 2, Charlie Patiño volvió a sentarse en el banquillo, aunque jugó la recta final en una nueva victoria del Bochum. El conjunto germano se impuso por 3-2 al Karlsruher en un encuentro muy igualado que los locales terminaron resolviendo en el tiempo de añadido.

Los azules tuvieron que remontar para llevarse los tres puntos y encadenaron así su segundo triunfo consecutivo en el campeonato. El jugador inglés, que venía de participar más de 65 minutos en el compromiso anterior, ingresó al campo a falta del último cuarto de hora de encuentro. La victoria asienta al Bochum en la parte media de la tabla, con 14 puntos.

Diego Gómez, la parte negativa

La noticia más amarga del fin de semana llegó desde Primera Federación. Diego Gómez, que había estrenado su cuenta goleadora ante el Nàstic de Tarragona, vivió una tarde para olvidar en el derbi aragonés. El Huesca cayó por 2-0 ante un Zaragoza que sentenció el partido en el minuto 50.

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El momento ya era complicado de digerir, pero los problemas fueron a más. El de Amoeiro dejó a su equipo con uno menos tras ser expulsado por doble cartulina amarilla en un periodo de quince minutos. La primera llegó en el 52 y la segunda, en el 67, cuando cortó con la mano un balón que permitía al delantero zaragocista plantarse mano a mano con el portero oscense. La acción fue tras un saque de esquina a favor y en campo propio, pero evitó una ocasión manifiesta de gol al ser el último hombre.

La derrota deja a los azulgrana en la décima posición, mientras que el Zaragoza aprovecha el triunfo para colocarse líder en solitario con dos puntos de ventaja respecto al Villarreal B. En el Ibercaja también se vistieron de corto tres exdeportivistas. Christian Herrera disputó los últimos 24 minutos, y Sergio Escudero y Rubén Díez fueron titulares en el equipo dirigido por Ibai Gómez.