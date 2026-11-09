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Dépor

Amatucci, el primer deportivista en entrar en alerta amarilla

El centrocampista italiano vio la cuarta amonestación ante el Espanyol y se queda a una de cumplir ciclo de sanción

Eder Pereira
Eder Pereira
09/11/2026 05:00
Lorenzo Amatucci pide un apoyo durante el Espanyol-Dépor en el RCDE Stadium
Lorenzo Amatucci pide un apoyo durante el Espanyol-Dépor en el RCDE Stadium
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Lorenzo Amatucci se ha convertido en el primer futbolista del Deportivo que está a una tarjeta de cumplir ciclo de sanción. El centrocampista italiano vio ante el Espanyol (0-0) su cuarta amarilla en Liga y ya es el primer apercibido blanquiazul. La recibió en el minuto 82, después de un mal control que le forzó a cometer una entrada para frenar una acción del rival.

Hasta ahora, el mediocentro había sido amonestado en tres encuentros. La primera tarjeta llegó en el estreno liguero ante el Elche, en Riazor. Después vio otra en la visita al Villarreal y recibió la tercera en el duelo de Riazor frente al Sevilla. La amarilla en Cornellà completa su cuenta por el momento y le obliga a medir todavía más sus acciones en las próximas jornadas. Si recibe otra, tendrá que cumplir un partido de sanción.

Amatucci, durante el partido ante el Valencia

Italia convoca a Lorenzo Amatucci para su selección sub-21, con la que podría medirse a otro deportivista

Más información

No sería, en cualquier caso, su primera ausencia por motivos disciplinarios este curso. Amatucci ya tuvo que cumplir un encuentro de castigo tras ser expulsado con roja directa en la visita a la Real Sociedad. En los últimos minutos del partido, Mikel Oyarzabal estuvo pillo para ganarle la acción y provocar la falta del italiano, que era el último hombre y evitó una ocasión manifiesta de gol.

Citado por Italia

Por otro lado, Amatucci entró en la convocatoria de Italia sub-21 para los dos amistosos que disputará durante el parón internacional ante Francia y Bélgica. Los encuentros se jugarán el 13 de noviembre en Laval y el 16 en Livorno. Además, será su regreso a la selección de los Azzurrini después de más de un año sin acudir a una convocatoria. Silvio Baldini incluyó al deportivista en una lista de 26 futbolistas con la que los italianos preparan el Europeo de 2027 de Albania y Serbia.

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