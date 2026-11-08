Leo Román le devuelve el abrazo al Dépor

Leo Román, meta del Dépor, abraza a Miguel Loureiro tras el partido ante el Espanyol Fernando Fernández

El abrazo que recibió Leo Román de sus compañeros al término del encuentro ante Osasuna tuvo su respuesta una semana después en Cornellá. Esta vez fue el portero ibicenco quien buscó a Diego Villares para agradecerle una intervención salvadora que evitó que el Espanyol encontrase el premio a su insistencia (0-0). Entre ambos gestos se cerró una historia de apoyo mutuo. El Dépor arropó a su guardameta cuando un error suyo había puesto cuesta arriba el partido en Riazor y, en el RCDE Stadium, Leo devolvió esa confianza con una actuación decisiva para que el equipo sumase un punto y estrenase su casillero de porterías a cero.

El fallo ante Osasuna había vuelto a colocar al ibicenco bajo los focos. Su entrega a Dubasin terminó en los pies de Moi Gómez y, después, en la red tras el remate de Budimir. Fue otro error de peso en una temporada irregular para una de las apuestas blanquiazules más fuertes del verano. Pero el vestuario se encargó de que el golpe no fuese mayor. Al acabar el encuentro, miembros del cuerpo técnico y compañeros se acercaron a Leo para arroparlo y, además, el equipo le echó una mano también remontando el tanto navarro.

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En Cornellá le tocó devolver el favor. Leo llegó a Barcelona con la mochila cargada con los fallos recientes y sin una sola portería a cero en las once jornadas anteriores. Pero no tardó en ofrecer una respuesta. En el minuto 11, una falta lateral de Omar El Hilali encontró a Roberto Fernández, que le ganó la posición a Quagliata y cabeceó abajo. El remate, a una zona siempre incómoda para los porteros, exigía una reacción rápida y una mano firme. Y así fue. Primer paradón.

La segunda intervención fue todavía más determinante y terminó convertida en la foto del partido. Otro centro desde la derecha encontró a Alejandro Santiago, que se impuso a Altimira y conectó un cabezazo desde el borde del área pequeña dirigido hacia la escuadra. Leo reaccionó en décimas de segundo, se impulsó con una potente batida de la pierna izquierda y alcanzó el balón con la mano derecha, por detrás de la línea de su cuerpo. Tuvo que sacar el brazo desde una posición muy forzada para desviar un remate que ya parecía traspasar la línea de gol.

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“La segunda, mejor”, reconoció al comparar las dos acciones tras el encuentro. “Cuando no he estado acertado, el equipo me ha arropado, ha solucionado el problema marcando goles. Hoy al equipo le hacía falta yo y he intentado estar a la altura del partido”, explicó el guardameta, que completó cuatro paradas y evitó 0,94 goles esperados, una estadística que mide la calidad de las ocasiones recibidas.

😵‍💫 Leo Román ha hecho una de las paradas de la temporada #TodoPasaEnTuBar https://t.co/dFRXdJGy8u — Bar TV (@bar_tv) November 7, 2026

Eso sí, no fue una tarde redonda. En el minuto 90, un disparo potente y raso de Roberto Fernández llevó a Leo a intervenir con la mano derecha, aunque el disparo se iba fuera. El ibicenco dejó el rechace en una zona peligrosa y Marcos Fernández estuvo a punto de aprovecharlo. Pero Villares apareció en el último instante para desviar el balón a córner y evitar el gol. Leo se giró enseguida hacia su compañero y ni siquiera lo dejó levantarse antes de darle un bien merecido abrazo. Cinco días después de recibir el respaldo del grupo, encontró otra vez en un compañero la ayuda que necesitaba.

Portería a cero

Doce jornadas después del inicio de la Liga, el Deportivo finalizó un partido sin encajar. Un pequeño hito que también tuvo un significado individual para el guardameta. “Me hacía falta, a mí a nivel personal, tener esa pizca de suerte para poder ayudar al equipo”, admitió. “Quería agradecer a todo el equipo, al staff y a la afición el cariño que me han dado. Me he sentido arropado y ha sido mucho más fácil”, añadió el portero, que explicó que “desde pequeño” aprende a convivir con los errores.

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La buena actuación individual en el RCDE Stadium no borra los fallos anteriores ni resuelve por sí solo el debate alrededor de la portería. Pero al menos sí cambia el punto desde el que Leo afrontará los próximos días. Se marcha al parón con el reconocimiento del MVP del partido, dos paradas decisivas y la primera portería a cero del Dépor en esta Liga. Después del abrazo que le sostuvo en Riazor, el ibicenco encontró en Cornellá la manera de devolverlo.