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Dépor

Hidalgo espía al Celta en Balaídos

El técnico blanquiazul acudió al estadio vigués  para presenciar el duelo entre el Levante y el equipo celeste, rival del Dépor el próximo enero

Eder Pereira
Eder Pereira
08/11/2026 21:23
Antonio Hidalgo, entrenador del Dépor, en Balaídos durante el Celta-Levante
Antonio Hidalgo, entrenador del Dépor, en Balaídos durante el Celta-Levante
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Antonio Hidalgo aprovechó el fin de semana para tomar nota de uno de los próximos rivales del Deportivo. Después del empate sin goles del conjunto blanquiazul en su visita al Espanyol (0-0), el técnico regresó a Galicia y este domingo estuvo presente en Balaídos para presenciar el encuentro entre el Celta y el Levante, que también terminó sin goles.

Las cámaras de Movistar captaron al entrenador deportivista en las gradas del estadio vigués, acompañado por su segundo, Ignasi Salafranca. Una práctica habitual entre los cuerpos técnicos, que aprovechan cualquier oportunidad para observar en directo a sus futuros adversarios y complementar así el trabajo de análisis que realizan habitualmente a través del vídeo.

Antonio Hidalgo, entrenador del Dépor, en Balaídos durante el Celta-Levante
Antonio Hidalgo, entrenador del Dépor, en Balaídos durante el Celta-Levante
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El Deportivo ya se enfrentó al Levante el pasado mes de octubre, en la novena jornada, con un empate (1-1) en Riazor. Sin embargo, la visita a Vigo supone un primer acercamiento al rival de uno de los encuentros más esperados de la temporada. El Dépor visitará al Celta el fin de semana del 2 y 3 de enero, en la decimoctava jornada, para disputar una nueva edición de ‘O noso derbi’.

Será el regreso del enfrentamiento entre ambos equipos después de más de ocho años. El último derbi oficial se disputó el 5 de mayo de 2018, en la jornada 36 de Primera División. Aquel encuentro, también en Balaídos, terminó 1-1. Maxi Gómez adelantó al Celta y Lucas Pérez rescató un punto para el Deportivo con un gol en el minuto 91.

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