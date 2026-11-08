España, tampoco a la segunda para Yeremay

Yeremay, atacante del Dépor, durante el partido ante el Espanyol en el RCDE Stadium Fernando Fernández

La puerta de la selección absoluta seguirá esperando para Yeremay. La lesión de Ander Barrenetxea abrió la posibilidad de que Luis de la Fuente incorporase a un nuevo extremo a la convocatoria de noviembre, pero el seleccionador ha elegido a Jorge de Frutos para cubrir la vacante del futbolista de la Real Sociedad.

El atacante del Rayo Vallecano deberá incorporarse este lunes 9 de noviembre a las 13.00 horas a la concentración de España en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. De Frutos es un futbolista que ya conoce bien el cuerpo técnico de la selección. Debutó con la absoluta en septiembre de 2025, en la goleada ante Turquía (0-6), y también estuvo presente en las siguientes convocatorias de Luis de la Fuente. En noviembre del año pasado, incluso fue llamado para cubrir la baja de Lamine Yamal.

El motivo del cambio de Yeremay al descanso, entre la táctica y una gastroenteritis Más información

Por su parte, Yeremay tendrá que seguir esperando su primera oportunidad. El extremo del Deportivo estaba en la prelista del seleccionador, pero finalmente no entró en una convocatoria en la que sí figuraban Lamine Yamal, Nico Williams, Barrenetxea, Yeremy Pino y Álex Baena, entre otros, como jugadores que pueden partir desde la banda. La alternativa elegida para sustituir al jugador donostiarra ha sido De Frutos, que esta campaña acumula dos goles en ocho partidos.

El ‘10’ blanquiazul tampoco dejó este fin de semana su mejor actuación. Ante el Espanyol, en el empate sin goles del sábado, fue sustituido en el descanso después de una primera parte discreta. Antonio Hidalgo explicó después que el futbolista llevaba un par de días con gastroenteritis y no se encontraba al cien por cien.