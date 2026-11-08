En vídeo | Así fue el 'grande golo' de un Davo en racha para poner líder provisional al Penafiel

Davo tras un encuentro con el Penafiel Penafiel

El Penafiel no baja el ritmo. Este sábado, el conjunto rubronegro cosechó una victoria ante el Chaves (2-3) que le vale para situarse líder de la categoría de plata lusa de forma provisional y a falta de que juegue el Sporting de Lisboa B (hoy a las 19.00 horas contra el Tondela). El triunfo tuvo además el sello de dos exjugadores del Deportivo: Max Svensson y Davo.

El atacante barcelonés fue el encargado de abrir la lata en el minuto 20, pero Tavares, al filo del descanso, devolvió las tablas al marcador. Tras el paso por vestuarios, Davo se vistió de héroe y firmó un doblete que permitió a su equipo respirar aliviado. El primer gol de su cuenta personal dejó boquiabiertos a los presentes: el exdeportivista enganchó de primeras una volea desde fuera del área que terminó entrando por el palo largo del portero del Chaves, que se estiró sin éxito y vio cómo el '11' del Penafiel firmaba una de las dianas de la jornada. El narrador del encuentro no dudó en calificar su tanto como un "grande golo".

O bis ⚽️⚽️ de Davo que dá a liderança provisória da #LigaPortugalMeuSuper ao FC Penafiel 📊 Revê todos os momentos em @sporttvportugal 📺 https://t.co/A3RAF8SwVD — Liga Portugal (@ligaportugal) November 7, 2026

Solo tres minutos después de celebrar el tanto, Davo firmó el 1-3 después de encarar a su par y soltar un latigazo ajustado directo al fondo de la red. Su actuación le valió para dar tres puntos a su equipo, pero también para ser nombrado 'Homem do jogo'.