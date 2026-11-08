Cinco apuntes del Espanyol-Dépor: un punto para crecer desde atrás

Altimira pugna por un balón en el duelo ante el Espanyol en Cornellá EFE

Después de once encuentros en los que Leo Román siempre tuvo que acudir a recoger algún balón del fondo de su portería, el Dépor consiguió al fin mantener su portería a cero en el encuentro del pasado sábado ante el Espanyol. Curiosamente, este hecho no fue suficiente para ganar el partido, ya que la escuadra herculina no fue capaz de anotar, y tampoco dispuso de demasiadas ocasiones para hacerlo a lo largo de los noventa minutos de juego.

En vista de la poca pólvora de la que estaba haciendo gala el equipo, Antonio Hidalgo no se lo pensó y no hizo esperar demasiado a un Aubameyang que poco a poco va recuperando el ritmo de competición perdido tras pasar por el quirófano. Ya tuvo unos minutos ante el Osasuna en Riazor y fue decisivo en ese encuentro. Ayer, le tocó salir ya tras el descanso, pero su presencia no fue suficiente para que los coruñeses sumasen tres puntos.

1. El mejor Leo Román

Después de un encuentro en el que un grave error de Leo Román en una entrega de balón costase un gol en contra, el guardameta blanquiazul se enfrentaba ante el Espanyol a un nuevo examen, en el que además iba a estar mirado con lupa. Lo cierto es que el error cometido ante Osasuna no era el primero del balear en lo que va de curso, sino que otro fallo en el anterior choque en Riazor evitó la victoria ante el Levante. Con todo, Leo Román se sobrepuso y volvió a dar un gran nivel, que justifica la apuesta que el club hizo por él en verano y también el hecho de que Hidalgo siga confiando en él como arquero titular.

Esta vez, Leo Román fue decisivo para que el Dépor puntuase en Barcelona y lograse mantener por fin la portería a cero. Dos intervenciones suyas en la primera parte evitaron sendos goles cantados del Espanyol. Fueron dos acciones tan vistosas como decisivas, pero su actuación no se quedó ahí. En todo el encuentro, se mostró muy seguro, más que en partidos anteriores. Fue elegido mejor jugador de la contienda. No cabe duda de que su confianza ha salido reforzada después del empate sin goles ante el Espanyol.

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2. Una defensa que se consolida

Si hay una posición en la que el Deportivo cuenta de manera indudable con exceso numérico de efectivos, esa es la defensa. De hecho, dos de ellos tienen colgado el cartel de tranferibles desde el inicio de la temporada (Comas y Dani Barcia). Pero, incluso sin contar con ellos, Hidalgo debe elegir entre varias opciones en cada encuentro, dejando en el banquillo a futbolistas con la etiqueta de titulares. Buena muestra de ello es el caso de Lucas Noubi, que ha desaparecido de las alineaciones. Ximo Navarro también se ha quedado fuera de los últimos onces, y especialmente llamativa es la situación de un Angeliño que llegó en verano para ser indiscutible y sigue sin encontrar su lugar.

Pero esas ausencias tienen una causa justificada: el gran nivel que muestran los que saltan al césped. La pareja formada por Loureiro y Giménez está cada jornada que pasa más asentada y consolidada, y a ello se suma la presencia de Alti y de un Quagliata que se encuentra en un excepcional momento de forma. El gran rendimiento de la zaga ha obtenido en esta jornada el premio de la primera portería a cero del curso. Mantener este nivel puede ser en las próximas semanas sinónimo de puntos.

3. Hidalgo agita el árbol

Cuando un equipo no está siendo capaz de generar peligro ni ocasiones claras de gol, a los entrenadores les toca buscar alternativas entre los jugadores que están sentados a su lado en el banquillo. Y en la primera parte quedó claro que al Dépor le estaba costando poner en aprietos al Espanyol, que fue el equipo que dispuso de las oportunidades más claras durante los primeros 45 minutos. Solo la inspiración de Leo Román evitó que el conjunto local se adelantase en el marcador.

Con este panorama, Antonio Hidalgo decidió intervenir en el descanso, sin esperar a ver como se desarrollaba el partido en los primeros minutos de la segunda mitad. En el entretiempo, dio la alternativa a Villares en la medular y a Aubameyang en ataque. Además, tampoco tardó demasiado en utilizar la baza de Adama Traoré, habitual revulsivo del cuadro blanquiazul.

Esta vez, los cambios no dieron el efecto deseado, ya que el Dépor no se encontró cómodo en ningún momento en la parcela ofensiva. Bil, que había anotado el tanto del triunfo ante el Osasuna, tuvo esta vez un rol más desapercibido. Sea como fuere, el Dépor no encontró en Cornellá el camino del gol, pero no se le puede reprochar al técnico el no haber intentado buscar alternativas y diferentes posibilidades.

Fue un encuentro muy cerrado en el que a los dos equipos les costó mucho hacerse con el control del juego, por lo que el empate sin goles es un resultado lógico.

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4. Sin individualidades decisivas

Buena parte de los puntos que el Deportivo ha sumado en este curso fueron fruto de la inspiración de alguno de sus jugadores en ataque. En las primeras jornadas del campeonato, hasta su lesión, ese papel le correspondió casi siempre a Pierre Emerick Aubameyang. En otros encuentros, hombres como Mario Soriano, Bil o Adama se encargaron de resolver los partidos con alguna acción clave. Pero nada de eso sucedió el sábado en Cornellá.

Más allá de la ya referida actuación individual del portero Leo Román, no hubo ninguna individualidad que desnivelase la balanza en ataque. El Dépor, precisamente en el primer encuentro en el que fue capaz de no encajar ningún tanto, no encontró a ningún héroe que resolviese la situación con alguna genialidad.

Aubameyang no dispuso en toda la segunda parte de ninguna ocasión clara, como ya le venía sucediendo a Bil. Tampoco Yeremay estuvo fino en la primera parte. Adama, por su parte, no fue capaz esta vez de ganar la línea de fondo por banda ni de ingresar con verticalidad y peligro en el área rival. Mario Soriano tampoco sacó ningún conejo de su chistera. Y así, el Dépor se fue de Barcelona sin encajar, pero también sin marcar.

5. Otro regreso esperanzador

Al margen de la primera portería a cero de la temporada y de sumar gracias a ello un punto a domicilio, la mejor noticia que dejó el encuentro ante el Espanyol fue el regreso a los terrenos de juego de Marc Casado, varias semanas antes de lo previsto tras su lesión en el hombro.

En el encuentro anterior, ante el Osasuna, había sido Aubameyang el que había vuelto a jugar, también adelantando los plazos. Así, poco a poco, Antonio Hidalgo va recuperando efectivos.

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Con el parón, los otros lesionados podrán avanzar en sus procesos de recuperación. Es el caso de Zaka y Ede. Así, cada vez está más cerca el momento en el que el entrenador catalán pueda volver a tener disponible a toda su plantilla.