Casadó en el Espanyol-Dépor @marccasado

Una de las notas positivas del encuentro entre Espanyol y Deportivo la dejó Marc Casadó. El mediocentro catalán regresó a los terrenos de juego solo un mes y medio después de pasar por quirófano para reparar la rotura de clavícula sufrida en el encuentro ante el Betis.

Corría el minuto 71 cuando Antonio Hidalgo recurrió al '6' blanquiazul para buscar un cambio de rumbo en el partido. Reaparecía así Casadó 48 días después de su operación, y lo hacía además en territorio hostil. Su entrada provocó que la afición perica iniciase una sonora pitada que el propio futbolista, tras el partido, reconoció que se esperaba: "Ya sabía a qué tipo de campo venía. Estaba claro que me iban a recibir así. Lo importante para mí es haber vuelto tras la lesión".

Marc Casadó reaparece 48 días después en territorio hostil: "Los rivales saben quién viene de lesión y dónde la tiene" Más información

Esa felicidad por su regreso la extendió más tarde en sus redes sociales con una publicación en la que se animó con el gallego. Primero escribió en su idioma natal, el catalán, y después replicó las mismas palabras en gallego: "Contento de volver xogar despois da lesión, toca seguir traballando para axudar ao equipo".

La publicación no tardó en llenarse de comentarios de algunos de sus excompañeros: Alejandro Balde, Roony Bardghji, Héctor Fort... Aunque el más destacado fue el de Gerard Martín: "Moi bo galego, rapaz". Y es que el central del Barcelona mantiene un lazo fuerte con Galicia. Su pareja, Julia Casal, tiene raíces gallegas y catalanas. De hecho, después de que el conjunto culé conquistara la Liga 2025-26, con Casadó todavía en sus filas, la joven publicó en sus redes sociales varias imágenes con Gerard Martín acompañadas del siguiente texto: "El meu campió. Qué orgullosa estoy. Quérote moito".

Marc Casadó, que todavía no ha podido demostrar sobre el verde todo lo que a él le gustaría por la lesión en la clavícula, continúa dando pasos fuera de él para ganarse el cariño de todo el deportivismo. Y desde ahora, lo hace en gallego.