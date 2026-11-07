Marc Casadó reaparece 48 días después en territorio hostil: "Los rivales saben quién viene de lesión y dónde la tiene"

Marc Casadó atiende a los micrófonos de LaLiga tras acabar el partido Esport 3

48 días después de su último partido, Marc Casadó volvió a vestirse de blanquiazul. El centrocampista del Deportivo reapareció en el RCDE Stadium, en el empate frente al Espanyol, después de superar una lesión de clavícula que le obligó a pasar por quirófano y perderse cuatro jornadas de Liga. Su regreso fue una de las noticias positivas que dejó el encuentro para el equipo herculino, que en una tarde muy discreta al menos pudo sumar un punto a domicilio.

La vuelta del catalán no pasó inadvertida desde el primer momento. Cuando saltó al terreno de juego para sustituir a Mario Soriano, a falta de 18 minutos para el final, recibió una sonora pitada por parte de la afición perica. La grada se acordó de su más que declarado barcelonismo y se lo hizo saber con una recibida hostil, como a Adama Traoré, que se lo tomó con humor. Una circunstancia que, en cualquier caso, no pareció inquietar demasiado al futbolista. “Ya sabía a qué tipo de campo venía. Estaba claro que me iban a recibir así, pero no tengo ningún problema. Lo importante para mí es haber vuelto tras la lesión. La recuperación ha ido bien y ya puedo ayudar al equipo”, explicó después del encuentro.

Su participación fue limitada, como cabía esperar, pese a haber recortado los plazos previstos inicialmente. Apenas intervino en el juego durante ese tramo final, en el que registró siete toques, completó uno de los tres pases que intentó y ganó los dos duelos que disputó. Su regreso, en cualquier caso, iba más allá de los números que pudiera dejar en esos minutos.

Y es que su vuelta también estuvo acompañada de dos acciones que pusieron a prueba la zona de la clavícula operada. La primera llegó después de una falta de Javi Hernández. Mientras Casadó trataba de recuperar el balón para reanudar rápidamente el juego, Gabriel Moscardo le empujó por detrás y lo envió al suelo. Una acción que recordó inevitablemente a la jugada en la que se produjo su lesión, en el encuentro ante el Betis en Riazor, aunque esa vez con pelota de por medio y en un lance normal.

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El episodio no quedó ahí. En el tiempo de añadido, Moscardo quiso volver a coincidir con Casadó. En esta ocasión, el centrocampista brasileño del Espanyol impactó con el puño en la zona de la clavícula del cedido por el Barcelona. El jugador se echó al suelo y el colegiado, Alejandro Quintero, le indicó que abandonase el juego. Momentáneamente, pero no volvió a entrar.

Preguntado por ello, Casadó reconoció que los contrarios sabían dónde podían hacerle daño. “Nada. Son cosas que pasan en el campo. Los rivales saben quién viene de lesión y dónde la tiene. La picardía de buscar justo esa zona… Es lo que hay”, respondió con una sonrisa irónica.

Más allá de esos momentos, el catalán se marchó con la satisfacción de haber completado su regreso a la competición y valoró positivamente el resultado obtenido, especialmente por un aspecto concreto. “Creo que hemos hecho un buen partido. Hemos dejado la portería a cero, que era una tarea pendiente, y estamos contentos con el punto”, señaló.

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El futbolista también destacó la evolución del grupo en las últimas semanas y la importancia de irse al parón internacional con cuatro puntos de los seis últimos posibles guardados en el bolsillo. “Creemos que mejoramos cada día más. Estamos haciendo un muy buen trabajo. Están llegando los puntos y hay que seguir en esta línea”.

El empate en Cornellà dejó sensaciones mejorables en lo futbolístico, pero permitió recuperar a una pieza fundamental para la medular. Después de 48 días, una operación y cuatro jornadas de ausencia, Casadó volvió a jugar con el Deportivo.