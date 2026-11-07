Leo Román, MVP del Espanyol-Dépor: "Hoy al equipo yo le hacía falta y he intentado estar a la altura"

Leo Román en el Espanyol-Dépor Fernando Fernandez

Leo Román fue elegido el MVP del partido entre el Espanyol y Deportivo tras dos paradas salvadoras que ayudaron al equipo coruñés a firmar su primer encuentro sin encajar doce jornadas después del inicio de la competición. El guardameta ibicenco, que llegaba al RCDE Stadium tras un error ante Osasuna que permitió al equipo rojillo adelantarse en Riazor el pasado lunes, aprovechó su aparición ante los medios tras el empate ante el cuadro perico para agradecer todo el apoyo recibido durante la última semana.

Pésame. "Primero quería empezar dándole el pésame a la familia y amigos de Jesús de Miguel. Quiero mandarles un mensaje de apoyo, que estamos con ellos, y ojalá poder estar cerca de ellos para darles un abrazo. Es una situación complicada y quería empezar por ahí".

Primera portería a cero. "Me hacía falta, a mí a nivel personal, tener esa pizca de suerte para poder ayudar al equipo".

¿Mejor la parada a Roberto o a Alejandro Santiago? "La segunda mejor. Estoy contento porque creo que cuando no he estado acertado, el equipo me ha arropado, ha solucionado el problema marcando goles. Hoy al equipo le hacía falta yo y he intentado estar a la altura del partido".

Sobreponerse a los errores. "Desde pequeño lo trabajas. Los errores pasan cada partido, que acaben en gol o no es otra cosa. Quería agradecer a todo el equipo, al staff, a la afición, por el cariño que me han dado y porque me he sentido arropado y ha sido mucho más fácil. En esta profesión habrá aciertos y habrá errores, pero lo importante es dar lo mejor de uno mismo".