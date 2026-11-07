La solidez invisible del Deportivo se examina ante el Espanyol

Miguel Loureiro presiona a Budimir en el Deportivo-Osasuna Quintana

Ha encajado gol en cada partido. Ha cometido errores groseros en situaciones con y sin balón cerca de su portería en muchos encuentros. Y su portero, uno de los grandes fichajes del verano a nivel nacional, está dejando más dudas que certezas. De cualquier equipo que tuviese que lidiar con semejante cóctel sería evidente pensar que es una ruina en defensa. Que poco menos que necesitaría un milagro para ser competitivo y no verse abocado a un fracaso esta temporada. Que, o cambia, o se va al hoyo.

Todas estas condiciones las cumple el Deportivo. Sin embargo, el cuadro deportivista está muy lejos de ser una escuadra frágil, al que cualquier rival le encuentra las cosquillas. Y así tratará de demostrarlo hoy en el RCDE Stadium ante un Espanyol que llega con nuevo entrenador y una premisa clara: mejorar sus números ofensivos.

Y es que el conjunto dirigido por Antonio Hidalgo es uno de los más sólidos en cuanto a estructura defensiva de la Liga. Pese a ser un recién ascendido, el Dépor ha encontrado la forma para ser un conjunto estructurado. Hábil manejando el balón, pero con capacidad para que no le corran demasiado tras perder la pelota y más cómodo que el pasado curso cuando lo que toca es correr detrás de la pelota y juntase para defender.

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Así lo demuestran los números que van más allá de los goles encajados. Las 14 dianas en contra en 11 partidos son un registro que solo cinco equipos (Atlético, Real Madrid, Celta, Barcelona y Athletic) mejoran. Sin embargo, el Deportivo es el único equipo junto al Racing de Santander que no ha conseguido al menos una portería a cero.

Sin embargo, más allá de este dato de doble cara, existen cifras menos evidentes, pero que ilustran las fortalezas sin pelota de un Deportivo que es el octavo equipo de la Liga que menos remates concede a los rivales. El conjunto blanquiazul promedia 12,40 disparos en contra por partido, siempre según Driblab. Clave en este sentido han sido sus últimas actuaciones, pues dejó en menos de esa media a Osasuna (10), a Levante (10), a Betis (11) y a Sevilla (10), mientras que la Real (13) apenas fue capaz de superar ese dígito. Ese promedio de 12,4 disparos es apenas unas décimas más alto que el del pasado curso en LaLiga Hypermotion (11,8), cuando exactamente otros siete equipos finalizaron con mejores registros que el suyo.

Gráfico comparativo de los equipos de la Liga en función de sus remates concedidos (eje X) y goles esperados en contra (eje Y) en las 11 primeras jornadas Driblab

Por lo tanto, el Deportivo de Primera no sufre más que en Segunda. Y sus actuales cifras le sitúan muy cerca del Real Madrid (12,2) y por delante del Celta (13,2), el único conjunto que ha encajado menos tantos que el Dépor pese a permitir más remates. Peor que el equipo deportivista están otros como el propio Espanyol (13,5) o los otros dos equipos que acaban de llegar a la categoría: Málaga (14,9) y Racing (14,8) encabezan para mal la lista de los contendientes a los que los rivales más generan.

Poca expectativa

Si buenos son los datos en cuanto a volumen de remates concedidos, todavía mejores resultan a la hora de analizar la ‘calidad’ de esos remates. Porque el Dépor de Hidalgo es el quinto equipo con menos goles esperados en contra (expected goal o su siglas, xG)de toda la Primera División. Con 12,6 xG concedidos —1,15 por partido—, únicamente el triunvirato de Barça, Atleti y Madrid junto a Villarreal (0,99) y Athletic (1,13) superan los guarismos del conjunto blanquiazul.

Las cifras del conjunto coruñés son notables, pues únicamente el Elche (1,5), el Villarreal (1,7), el Betis (1,4) y el Atlético de Madrid (1,9) han logrado generarle situaciones con un valor acumulado de goles esperados por encima de su promedio. Es decir, sacando de la ecuación la ya lejana primera jornada, en la que el Deportivo hizo un pobre partido ante el Elche, se puede decir que al cuadro coruñés únicamente han logrado generarle problemas importantes rivales de categoría europea. Esa condición le pertenece también a la Real Sociedad, el único equipo que ha sido capaz de hacerle tres goles, pese a que el modelo de xG de Driblab únicamente le otorgó un 0,9 a todas sus ocasiones.

Pero la cosa mejora todavía más cuando se elimina la variable del balón parado del cálculo. Sin contar esta variable , el cuadro dirigido por Hidalgo se sitúa en 9,6 goles esperados en contra en juego dinámico. Solo el Atlético (8,7) y el Villarreal (9,05) facilitan menos las cosas a sus rivales.

ABP malo... en los dos

Así, el Deportivo es una de las mejores defensas en juego abierto y una de las peores en acciones a balón parado (ABP). Es lógica esta circunstancia teniendo en cuenta las limitaciones físicas de un conjunto que, ante Osasuna, presentó el once inicial más bajo de la Liga (175,2 centímetros de media) desde el Barça del 2015, según el periodista Pedro Martín.

Aunque el Deportivo únicamente ha encajado un tanto de pelota parada, solo hay cinco equipos a los que les generan más peligro en este tipo de acciones. Uno de ellos es un Espanyol que llega a la duodécima fecha como el conjunto que más facilidades ofrece en este tipo de situaciones: acumula 5,32 xG en contra solo contando remates derivados de faltas, córners o saques de banda. De hecho, únicamente el Getafe y el Betis han recibido más tantos en situaciones de pizarra que los 4 del Espanyol.

Eso lo busca cambiar un Eder Sarabia que pretende que la plantilla espanyolista desarrolle una idea diferente a la que tenía hasta ahora, que le ha llevado a ser uno de los equipos que menos producía también en ataque. El primer impacto de Sarabia mide al Deportivo y a esa solidez que su ausencia de porterías a cero, en cierto modo, invisibiliza.