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Dépor

El motivo del cambio de Yeremay al descanso, entre la táctica y una gastroenteritis

Hidalgo explicó tras el partido por qué dio relevo al '10' del Deportivo

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
07/11/2026 19:41
Yeremay, durante el partido ante el Espanyol
Yeremay, durante el partido ante el Espanyol
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Descanso en el RCDE Stadium. 0-0 entre el Espanyol y el Deportivo, pero Antonio Hidalgo toma decisiones en la caseta. Su equipo no estaba cómodo en ataque, pero sobre todo sufría en defensa. Y el técnico catalán decidió intervenir con un doble cambio que tuvo como sacrificado a Yeremay Hernández

El relevo del canario, muy perdido durante la primera mitad, sorprendió. Pero detrás no había solo una cuestión táctica, sino también física, tal y como explicó el preparador tras el descanso.

"Son situaciones que teníamos que ajustar cosas. Veíamos que nos estaba costando en la primera línea de presión. Creo que un jugador saliendo desde una altura inferior nos iba a dar algo más de tiempo para poder ir a la presión. Yere viene de un proceso de gastroenteritis en los últimos dos días y no se encontraba bien, a su 100%", apuntó tras el partido Hidalgo.

El otro sustituido fue Luismi Cruz, cuya amarilla ejerció como resorte para dar entrada a Aubameyang. "Luis(mi) tenía tarjeta. Tenemos que seguir once siempre dentro del campo, vamos tocando teclas y evidentemente estuvimos más cómodos, aunque con balón teníamos que hacer mucho más. Hay que tomar decisiones y hemos creído que esas eran las oportunas", sentenció el preparador, que logró al menos equilibrar el choque y evitar que el Espanyol pudiese adelantarse.

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