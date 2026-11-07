Once inicial del Espanyol en su visita a El Sardinero RCDE

El Deportivo visita a un Espanyol (hoy, a las 16.15 horas) que afronta una nueva etapa con Eder Sarabia al frente del banquillo. El conjunto perico cuenta con argumentos ofensivos de peso, liderados por un Roberto Fernández que suma seis tantos, y futbolistas que atraviesan un gran momento, como Javi Hernández, segundo máximo asistente de la competición. El cambio de entrenador abre también algunas incógnitas en un equipo que busca recuperar su mejor versión.

[1] Ángel Fortuño. 25 años. El canterano ha dado el sorpasso a Dmitrovic y se ha adueñado de la portería. Tras debutar el pasado curso en el último partido de Liga, aprovechó su oportunidad en la octava jornada ante el Málaga y ya suma cuatro titularidades. Ante el Villarreal estrenó su casillero de porterías a cero.

[13] Marko Dmitrović. 34 años. El serbio fue uno de los hombres importantes del Espanyol el pasado curso, pero ha perdido la titularidad en favor de Fortuño. Unas molestias durante el parón facilitaron el cambio. Ahora, la incógnita está en saber por quién apuesta Eder Sarabia. Sus 240 partidos en Primera y su seguridad bajo palos, sus grandes fortalezas, aunque no vivía un buen momento.

[23] Omar El Hilali. 23 años. El lateral derecho, internacional con Marruecos, es una pieza importante en el esquema perico. Destaca por su despliegue físico, su capacidad para incorporarse al ataque y su aportación ofensiva, hasta el punto de ser el cuarto jugador que más peligro genera del equipo.

[6] Leandro Cabrera. 35 años. El central zurdo uruguayo ha sido titular en las ocho jornadas que ha estado disponible. Con más de 225 partidos en Primera, destaca por su contundencia y poderío aéreo en ambas áreas. Además, anotó el gol del triunfo ante el Villarreal.

[5] Clemens Riedel. 25 años. Formado en el Eintracht de Frankfurt, ofrece una salida de balón más limpia que Cabrera. Ha sido titular en seis partidos, aunque ha encadenado dos suplencias. Por perfil, es posiblemente el central que más encaja en la idea de Eder Sarabia.

[16] Vanja Drkušić. 27 años. “Soy un defensa agresivo”, se definió durante su presentación. El central esloveno, de 1,86 metros, destaca por su fortaleza física, contundencia en los duelos y poderío aéreo. Llegó cedido del Zenit con opción de compra. Tiene palmarés en Serbia y Rusia.

[21] Roger Hinojo. 21 años. Tras jugar cedido en la Cultural Leonesa el pasado curso, el canterano se ha asentado como titular en el primer equipo perico. Ha participado en nueve de las once jornadas, con 726 minutos, aunque será baja ante el Deportivo por sanción.

[8] Edu Expósito. 30 años. El excentrocampista del Deportivo afronta su quinta temporada en el Espanyol, donde se ha convertido en una pieza fundamental y ejerce como capitán. Suma 160 partidos en Primera y es el quinto jugador que más peligro genera de la Liga llevando el balón hacia zonas en las que crece la probabilidad de gol.

[26] Rafel Bauzà. 21 años. El centrocampista balear destaca por su buen trato de balón y criterio en la distribución. Ante el Villarreal firmó un 100 % de acierto en el pase (18 de 18, 6 de ellos en el último tercio), una cualidad que puede darle protagonismo en la propuesta siempre combinativa y alegre de Sarabia. El año pasado jugó en el Mirandés.

[4] Urko González. 25 años. Fue una pieza indiscutible para Manolo González por su despliegue físico y capacidad para abarcar campo. Sin embargo, ha sufrido cuando el equipo se parte y debe cubrir demasiados espacios, especialmente ante las dificultades para recuperar arriba.

[20] Gabriel Moscardo. 21 años. El pivote brasileño llegó cedido del PSG, que pagó 20 millones por él en 2024. Pese a las expectativas generadas, solo ha sido titular en dos partidos. Su lectura táctica y capacidad para dar equilibrio podrían ganar protagonismo con la llegada de Eder Sarabia

[28] Javi Hernández. 22 años. El gran descubrimiento del Espanyol esta temporada. Tras su cesión al Mirandés el pasado curso, el canterano ha irrumpido con fuerza en Primera. Suma cinco asistencias, solo Lamine Yamal ha repartido más, y recibió por primera vez la llamada de la selección española sub-21.

[10] Pol Lozano. 27 años. El '10' perico ha perdido peso en el equipo después de ser indiscutible las dos últimas temporadas. Pese a asegurar que no temía la competencia, solo ha sido titular en tres partidos y supera por poco los 300 minutos.

[22] Álex Calatrava. 26 años. Fue una de las grandes revelaciones de Segunda el pasado curso, con 15 goles en el Castellón. El Espanyol pagó algo más de cinco millones por su fichaje, el más caro de la historia del club orellut. En Primera suma un gol y juega más abierto en la derecha, lejos de su posición habitual de segundo punta. Destaca por su zurda y capacidad asociativa.

[24] Tyrhys Dolan. 25 años. El extremo inglés llegó libre del Blackburn Rovers el pasado verano y firmó por tres temporadas. Destaca por su velocidad, cambio de ritmo y capacidad para encarar en el uno contra uno. Es, además, el segundo jugador de la plantilla con mayor porcentaje de éxito en sus finalizaciones.

[15] Bryan Zaragoza. 25 años. Irrumpió en el fútbol profesional con el Granada, donde deslumbró por su desparpajo y regate. Su fichaje por el Bayern dio paso a varias cesiones, pero busca recuperar su mejor versión en el Espanyol. Es el octavo jugador de la Liga que más regates ha intentado (39) y suma un gol esta temporada.

[7] Javi Puado. 28 años. El capitán perico regresó hace tres jornadas tras superar una grave lesión de rodilla, aunque su reincorporación está siendo progresiva. Apenas suma 35 minutos en tres partidos. Delantero muy móvil y veloz.

[9] Roberto Fernández. 24 años. Séptimo máximo goleador de la Liga con seis tantos, que representan el 46,2 % de los 13 goles del Espanyol. Ayer volvió a recibir la llamada de la selección española de cara al próximo parón.