El 1x1 del Dépor ante el Espanyol: Leo Román empieza a saldar su deuda

Once del Dépor ante el Espanyol Fernando Fernandez

Estas son las notas de los jugadores del Deportivo tras el empate ante el Espanyol.

Altimira (6). Sólido. Otro buen encuentro del catalán defendiendo la banda derecha blanquiazul. Estuvo atento y rápido para corregir y participó en ataque, aunque debe afinar.

Loureiro (7). General. Otro gran encuentro del central de Cerceda, que se consolida como pieza clave en el eje de la defensa deportivista. Estuvo en todas partes y se impuso al ataque perico.

Giménez (5). Justo. Le costó mucho al uruguayo. Con y sin la pelota. Tuvo muchos problemas para controlar a Pere Milla y Roberto Fernández cada vez que lo sacaron de su zona.

Quagliata (7). Presente. Fue de los pocos jugadores del Dépor que compitió de principio a fin. Estuvo metido en todo momento, tanto a la hora de sufrir en defensa como para ir al ataque.

Amatucci (5). Apagado. Superado continuamente junto a Mario Soriano por el centro del campo del Espanyol, siempre en superioridad numérica. Tuvo una ocasión muy clara y remató defectuoso.

Mario Soriano (5). Maniatado. Siempre más pendiente de defender que de construir con la pelota. Sufrió mucho porque el rival consiguió aislarlo. No encontró socios y terminó sustituido tras el descanso.

Mella (5). Atrevido. Atento y aplicado como siempre en defensa, esta vez estuvo más atrevido con la pelota e intentó irse varias veces de su par, pero no consiguió sacar muchas ventajas.

Luismi Cruz (5). Destellos. Fue el que intentó algo diferente. Apareció entre líneas en las pocas veces que el Dépor pudo combinar en campo contrario. Encontró a Amatucci en la ocasión más clara.

Yeremay (3). Apático. Mal encuentro del canario. Errático con la pelota y desconectado por completo del encuentro mientras sus compañeros sufrían en defensa. No salió en la segunda parte.

Bil Nsongo (5). Aislado. No tuvo ayuda de nadie ante los tres centrales del Espanyol. El camerunés se las arregló para darle oxígeno a sus compañeros en varios apoyos, pero estuvo demasiado solo.

EL MEJOR. Leo Román (8). Redimido. El portero balear llegaba a este encuentro más bajo la lupa que ninguno de sus compañeros y tuvo un actuación con la que empezar a redimirse. Fue el principal responsable de que el Dépor consiguiese llevarse algo del encuentro con dos paradas de escándalo en la primera mitad. También estuvo seguro en el juego aéreo y solo cometió un error, grave, eso sí, en el tramo final, pero tuvo la suerte de que Villares llegó rápido para salvar el gol del Espanyol al final.

Aubameyang (5). Siempre logra amenazar.

Villares (6). Salvó un gol en el tramo final.

Adama (4). No pudo tener impacto.

Casadó (5). Regreso tras la lesión.

Riki (s. c.). Entró para los minutos finales.