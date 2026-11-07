Eder Sarabia, tras el Espanyol-Dépor: "Fuimos superiores en todo y claramente hemos merecido ganar"
El técnico bilbaíno analizó en rueda de prensa el empate sin goles ante el conjunto coruñés
A pesar de no poder sentarse en el banquillo, Eder Sarabia siguió desde la grada, muy atento y sin parar de dar indicaciones, el encuentro que terminó en empate entre el Espanyol y el Deportivo. El nuevo técnico perico, que arrastraba una sanción de su etapa en el Elche, analizó en rueda de prensa el partido e insistió en repetidas ocasiones que considera que su equipo fue superior al cuadro coruñés y que merecieron llevarse la victoria.
¿Con qué se queda del partido? “Con la predisposición, las ganas del equipo de entender lo que pedíamos y lo capaces que han sido de desarrollarlo. Nos hemos impuesto claramente al rival, que ha estado incómodo en todo momento. No nos ha generado ninguna situación clara de gol y nosotros en cambio sí. El portero ha sido el mejor de ellos. Hemos jugado mucho en campo contrario, hemos dominado y recuperado la pelota pronto. La pena, que creo que hemos podido merecer esa victoria que no hemos conseguido. Hemos tenido más posesión. Nos hemos impuesto en datos físicos, en todo. Segunda portería a cero consecutiva, hay muchas cosas a las que agarrarse y sobre todo la sensación que tenía ahora el vestuario, de estar convencidos de que en poco tiempo vamos a poder ser ese equipo más dominador y de encontrar esa fuerza y convicción para provocar las cosas que nosotros queremos”.
Aspectos positivos. “La intención de llevar el partido a campo contrario, de intentar recuperarla pronto, de que nos toque defender demasiadas veces en repliegue, tener alternativas, porque en algún contrataque hemos hecho daño. En algunas situaciones de juego directo también. Aún nos quedan cosas por trabajar. En la segunda parte hubo un par de veces que Aubameyang venía y teníamos que haber perseguido más, haber sido más agresivos. Con balón nos ha faltado encontrar las ventajas y hacer un poco más daño, encontrando superioridades dentro. Cosas que vamos a seguir puliendo, pero el equipo ha dado una muy buena cara y se merece una nota muy alta. Claramente hemos merecido ganar”.
Modificaciones en el once. “El motivo es un poco todo. Lo que vemos durante la semana, el perfil de futbolista que necesitamos en función de la posición y lo que buscamos. Empezando por la defensa, queríamos dos jugadores fuera que pudieran perseguir, salir fuera y defender sin problemas. Queríamos tener un central más poderoso para el duelo con Nsongo. Dentro, sobre todo la elección de Cala(trava), porque me ha gustado su semana de entrenamiento y es un jugador que tiene gol. Me dan pena algunos que el otro día jugaron muy bien y hoy no los hemos puesto como el caso de Bauza. Tienen que entenderlo. Seguirá habiendo cambios y les daremos oportunidades a todos para que nos den su mejor versión y lo tengamos más difícil para elegir”.
Cambios en la segunda parte. “Me gusta simplificar el fútbol. La primera parte, si no íbamos al hombre, queríamos ir 3 contra 4, pero ahí tanto Edu como Pol tenían que entender cuándo tenían referencia y cuándo ayudaban a la línea defensiva. La segunda parte era diferente porque Aubameyang, jugando un poco más detrás de Nsongo, era más para Pol o para Edu y quedarnos con Omar y con Lele contra Nsongo. Este tipo de cosas son las que necesitamos que el equipo las vaya entendiendo mejor".
Ocasión de Aubameyang. “Esa jugada ha venido de un golpeo de Ángel muy soso, sin criterio, sin toque y sin dirección, que la ha ganado Amatucci y en ese salir nos han pillado, pero la verdad que Ángel no ha tenido que intervenir. De hecho, mira los dos jugadorazos que ha tenido que quitar en el descanso. Cuando entra Adama, que siempre genera muchísimo, no ha generado nada. Aubameyang lo mismo. Tiene mucho mérito el partido que hemos hecho en defensa”.