Directo | Sigue todo lo que ocurra en el Espanyol-Deportivo: previa y minuto a minuto (0-0)
El conjunto coruñés busca mantenerse en la senda de la victoria ante un rival que estrena entrenador: Eder Sarabia
Amarilla para Cabrera
Ve la cartulina amarilla el central del Espanyol por controlar el balón con la mano.
Vuelve Casadó
Regresa a los terrenos de juego Marc Casadó, mes y medio después de su lesión en la clavícula. Se marcha Mario Soriano.
Primer cambio en el Espanyol
Entra Javi Hernández, se marcha Álex Calatrava.
Nuevo cambio de Hidalgo
No le gusta al técnico de Granollers lo que está viendo y recurre a lo que le permitió cambiar el guion en las anteriores jornadas: Entra Adama, sale Mella.
No se encuentra el Dépor
No está el Deportivo metido en el partido. El conjunto coruñés no para de cometer errores, la mayoría no forzados: malos controles, pases sin éxito y poco acierto.
Busca asentarse el Dépor
Sigue el Dépor desajustado, que intenta asentarse a bse de posesiones largas y presiones tras pérdida.
Doble cambio en el Dépor
No espera Hidalgo a buscar un cambio de rumbo en el partido y da entrada a tres jugadores de golpe: Aubameyang y Villares ocupan el sitio de Luismi y Yeremay
Minuto 9
Así ha sido el sentido homenaje a Jesús de Miguel que se realizó en el RCDE Stadium en el minuto 9.
Fin de la primera mitad
Se acabó la primera parte. No estuvo bien el Deportivo, que se salvó hasta en dos ocasiones gracias a las buenas intervenciones de Leo Román. Mucho que ajustar Antonio Hidalgo durante el descanso, aunque parece más un tema actitudinal que táctico.
Dos minutos más
Demasiado perezoso el Deportivo como para crear peligro en campo rival. Faltan dos minutos para el final de la primera mitad.
Amarilla para Roberto
Falta sobre Altimira del delantero del Espanyol que le cuesta la cartulina amarilla.
Amarilla para Luismi
Primera cartulina amarilla del partido, se la lleva Luismi por una falta sobre Pere Milla.
Incómodo el Dépor
No está cómodo el Deportivo, que ve cómo pasan los minutos y no consigue cruzar la línea divisoria con el esférico controlado. Le cuesta al conjunto dirigido por Antonio Hidalgo hilar varios pases.
Fuera el tiro de Luismi
No se lo pensó Luismi Cruz, que disparó desde fuera del área con potencia, pero su tiro se marchó desviado.
Lo intenta el Dépor
El Espanyol logra hacerse con el control del partido ante un Dépor que trata de sacudirse y llegar a campo rival con alguna opción.
¡Leo Román! ¡Qué parada!
¡Vaya mano de Leo Román! Mano dura del portero del Deportivo para negarle el primero del partido a Alejandro Santiago, que sacó un gran remate de cabeza tras imponerse a Alti.
¡La tuvo Amatucci!
Error de Amatucci, que tuvo la más clara del partido en un mano a mano ante Fortuño. Al mediocentro italiano le faltó veneno y su remate ni siquiera fue a puerta.
¡Salva Leo Román!
Remate de cabeza de Roberto que obliga a Leo Román a tirar de reflejos. Gran intervención del portero del Deportivo para recuperar la confianza.
Se para el partido
Homenaje a Jesús de Miguel en el minuto 9 del partido. La afición del Espanyol saca una gran pancarta en la que se puede leer: Jesús de Miguel, descansa en paz. Aplaude todo el RCDE Stadium.
Minutos de tanteo
Inicio de tanteo para ambos equipos. Ninguno de los dos consigue llegar a la meta rival con peligro. El Espanyol, ya con el sello de Sarabia, amasa el balón hasta intentar encontrar el espacio.
¡Arranca el partido!
Rueda ya el balón en el RCDE Stadium. Posesión inicial para el Espanyol.
Minuto de silencio
Saltan los jugadores al terreno de juego con unas camisetas en homenaje a Jesús de Miguel, delantero del Tenerife fallecido el pasado martes. Sentido minuto de silencio en el RCDE Stadium.
1x1 del Espanyol
Para los despistados que todavía no tengan controlada a la plantilla del Espanyol... Este es el 1x1 de un conjunto que ya tiene un nuevo libreto, el de Eder Sarabia.
Lopo, con el corazón dividido
Alberto Lopo, exjugador del Deportivo y del Espanyol, ha charlado con DXT Campeón y ha desvelado qué equipo prefiere que gane hoy... ¿Quieres saberlo? Pincha aquí para ver la entrevista completa.
Un partido para recordar y una victoria para confirmar
Esta es la previa del encuentro entre Espanyol y Deportivo que arranca en poco más de una hora
Once del Deportivo
Esta es la alineación elegida por Antonio Hidalgo:
Once del Espanyol
Eder Sarabia, que se estrena hoy como técnico del Espanyol aunque no puede sentarse en el banquillo por una sanción de su etapa en el Elche, elige este once inicial:
Un viejo conocido
Más de siete años después de una salida obligada por las urgencias al no lograr el ascenso, Edu Expósito y el Deportivo se reencuentran esta tarde.
¡Todo listo en el RCDE Stadium!
El Deportivo ya está en el estadio en el que buscará alargar una racha de victorias que empezó el pasado lunes.
Ojo, que puede haber sorpresas
Un mes y medio después de su lesión, Marc Casadó ha viajado junto al resto del equipo. El mediocentro catalán apunta a entrar en convocatoria y, quién sabe, firmar su regreso definitivo a los terrenos de juego.
¡Día de fútbol!
¡Buenas tardes, queridos! ¿Listos para una jornada más? El Deportivo visita al Espanyol con el objetivo de mantenerse en la senda de la victoria, a la que regresó en la anterior jornada al ganar a Osasuna.