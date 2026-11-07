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Diario de Ferrol

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Dépor

Directo | Sigue todo lo que ocurra en el Espanyol-Deportivo: previa y minuto a minuto (0-0)

El conjunto coruñés busca mantenerse en la senda de la victoria ante un rival que estrena entrenador: Eder Sarabia

Bea Arrizado
Bea Arrizado
07/11/2026 14:40
Amatucci en el Espanyol-Dépor
Amatucci en el Espanyol-Dépor
Fernando Fernandez
Espanyol
-0-0-
Deportivo
73'

Amarilla para Cabrera

Ve la cartulina amarilla el central del Espanyol por controlar el balón con la mano.

72'

Vuelve Casadó

Regresa a los terrenos de juego Marc Casadó, mes y medio después de su lesión en la clavícula. Se marcha Mario Soriano.

66'

Primer cambio en el Espanyol

Entra Javi Hernández, se marcha Álex Calatrava.

60'

Nuevo cambio de Hidalgo

No le gusta al técnico de Granollers lo que está viendo y recurre a lo que le permitió cambiar el guion en las anteriores jornadas: Entra Adama, sale Mella.

58'

No se encuentra el Dépor

No está el Deportivo metido en el partido. El conjunto coruñés no para de cometer errores, la mayoría no forzados: malos controles, pases sin éxito y poco acierto.

51'

Busca asentarse el Dépor

Sigue el Dépor desajustado, que intenta asentarse a bse de posesiones largas y presiones tras pérdida.

46'

Doble cambio en el Dépor

No espera Hidalgo a buscar un cambio de rumbo en el partido y da entrada a tres jugadores de golpe: Aubameyang y Villares ocupan el sitio de Luismi y Yeremay 

Descanso

Minuto 9

Así ha sido el sentido homenaje a Jesús de Miguel que se realizó en el RCDE Stadium en el minuto 9.

Descanso

Fin de la primera mitad

Se acabó la primera parte. No estuvo bien el Deportivo, que se salvó hasta en dos ocasiones gracias a las buenas intervenciones de Leo Román. Mucho que ajustar Antonio Hidalgo durante el descanso, aunque parece más un tema actitudinal que táctico.

45'

Dos minutos más

Demasiado perezoso el Deportivo como para crear peligro en campo rival. Faltan dos minutos para el final de la primera mitad.

44'

Amarilla para Roberto

Falta sobre Altimira del delantero del Espanyol que le cuesta la cartulina amarilla.

38'

Amarilla para Luismi

Primera cartulina amarilla del partido, se la lleva Luismi por una falta sobre Pere Milla.

33'

Incómodo el Dépor

No está cómodo el Deportivo, que ve cómo pasan los minutos y no consigue cruzar la línea divisoria con el esférico controlado. Le cuesta al conjunto dirigido por Antonio Hidalgo hilar varios pases.

27'

Fuera el tiro de Luismi

No se lo pensó Luismi Cruz, que disparó desde fuera del área con potencia, pero su tiro se marchó desviado.

24'

Lo intenta el Dépor

El Espanyol logra hacerse con el control del partido ante un Dépor que trata de sacudirse y llegar a campo rival con alguna opción.

18'

¡Leo Román! ¡Qué parada!

¡Vaya mano de Leo Román! Mano dura del portero del Deportivo para negarle el primero del partido a Alejandro Santiago, que sacó un gran remate de cabeza tras imponerse a Alti.

12'

¡La tuvo Amatucci!

Error de Amatucci, que tuvo la más clara del partido en un mano a mano ante Fortuño. Al mediocentro italiano le faltó veneno y su remate ni siquiera fue a puerta.

11'

¡Salva Leo Román!

Remate de cabeza de Roberto que obliga a Leo Román a tirar de reflejos. Gran intervención del portero del Deportivo para recuperar la confianza.

9'

Se para el partido

Homenaje a Jesús de Miguel en el minuto 9 del partido. La afición del Espanyol saca una gran pancarta en la que se puede leer: Jesús de Miguel, descansa en paz. Aplaude todo el RCDE Stadium.

5'

Minutos de tanteo

Inicio de tanteo para ambos equipos. Ninguno de los dos consigue llegar a la meta rival con peligro. El Espanyol, ya con el sello de Sarabia, amasa el balón hasta intentar encontrar el espacio.

1'

¡Arranca el partido!

Rueda ya el balón en el RCDE Stadium. Posesión inicial para el Espanyol.

Previa

Minuto de silencio

Saltan los jugadores al terreno de juego con unas camisetas en homenaje a Jesús de Miguel, delantero del Tenerife fallecido el pasado martes. Sentido minuto de silencio en el RCDE Stadium.

Previa

1x1 del Espanyol

Para los despistados que todavía no tengan controlada a la plantilla del Espanyol... Este es el 1x1 de un conjunto que ya tiene un nuevo libreto, el de Eder Sarabia.

Previa

Lopo, con el corazón dividido

Alberto Lopo, exjugador del Deportivo y del Espanyol, ha charlado con DXT Campeón y ha desvelado qué equipo prefiere que gane hoy... ¿Quieres saberlo? Pincha aquí para ver la entrevista completa.

Previa

Un partido para recordar y una victoria para confirmar

Esta es la previa del encuentro entre Espanyol y Deportivo que arranca en poco más de una hora

Previa

Once del Deportivo

Esta es la alineación elegida por Antonio Hidalgo: 

Previa

Once del Espanyol

Eder Sarabia, que se estrena hoy como técnico del Espanyol aunque no puede sentarse en el banquillo por una sanción de su etapa en el Elche, elige este once inicial: 

Previa

Un viejo conocido

Más de siete años después de una salida obligada por las urgencias al no lograr el ascenso, Edu Expósito y el Deportivo se reencuentran esta tarde.

Previa

¡Todo listo en el RCDE Stadium!

El Deportivo ya está en el estadio en el que buscará alargar una racha de victorias que empezó el pasado lunes.

Previa

Ojo, que puede haber sorpresas

Un mes y medio después de su lesión, Marc Casadó ha viajado junto al resto del equipo. El mediocentro catalán apunta a entrar en convocatoria y, quién sabe, firmar su regreso definitivo a los terrenos de juego.

Previa

¡Día de fútbol!

¡Buenas tardes, queridos! ¿Listos para una jornada más? El Deportivo visita al Espanyol con el objetivo de mantenerse en la senda de la victoria, a la que regresó en la anterior jornada al ganar a Osasuna.

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