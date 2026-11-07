Crónica | Punto y aparte para el Dépor ante el Espanyol (0-0)

Altimira en el Espanyol-Dépor Fernando Fernandez

El Deportivo se marcha al parón internacional después de sacar un empate ante el Espanyol (0-0) en un encuentro que pocas lecturas positivas tiene más allá del punto sumado y de, por fin, dejar la portería a cero. Desde el primer minuto al último, el equipo coruñés estuvo incómodo y a merced de un rival que, como a Hidalgo y los suyos le había ocurrido con anterioridad, careció de acierto para plasmar su superioridad en el luminoso.

Que la jornada finalmente se acabase jugando no quiere decir que fuera sencillo para muchos futbolistas después de una semana complicada. Y la puesta en escena del Dépor fue propia de un equipo que tenía todavía cosas que asimilar. El cuadro coruñés completó una pobre primera parte en el RCD Stadium a todos los niveles. Desde luego en activación, donde se contó con una mano los jugadores enchufados desde el primer momento. No fue uno de ellos Yeremay, que volvió a recordar al de los momentos duros por la pubalgia. Apático y desacertado, totalmente desconectado del encuentro.

El conjunto de Antonio Hidalgo salió contemplativo. Como esperando a ver qué proponía el Espanyol de un Eder Sarabia que, todavía sancionado, dirigía desde las alturas el comienzo de su nueva obra. Probablemente no se fuera demasiado descontento el técnico perico. O al menos solo descontento con la falta de colmillo de los suyos. Porque el equipo local fue superior en todo momento al Dépor. Daba igual si con balones largos desde una línea defensiva que no se creía el tiempo y el espacio que el rival le dejaba para maniobrar, como si tocaba combinar en tres cuartos, con Pere Milla y Calatrava atrayendo todas las miradas para que se colaran desde segunda línea Santiago, Dolan e incluso en muchas ocasiones los propios centrales.

La diferencia antes del intermedio estuvo en Leo Román. Aunque en esta ocasión, por fin, fue a favor del equipo herculino. El portero se repuso con creces del error de la semana pasada frente Osasuna con dos manos en un intervalo de cinco minutos que probablemente se queden solas como aspirantes a intervención de la jornada. Ambas a sendos remates de cabeza de Roberto y Santiago, ambas después de que sus compañeros Quagliata y Alti se durmieran dentro del área. El asedio del Espanyol al área del meta balear fue constante, aunque muchas buenas intenciones se quedaran solo en eso más por demérito propio que por acierto de una zaga deportivista que se vio superada en todo momento.

Todo fue precipitación por parte del Dépor, que no encontró la calma ni la pausa necesaria para tener la pelota. Para moverla de un lado a otro pese a tener sobre el campo los jugadores indicados para ello. La única llegada clara la protagonizó Amatucci, que sorprendió llegando desde atrás para matar un buen pase de Luismi como si de un buen delantero se tratase, para rematar inmediatamente como el mediocentro que es. Su mano a mano ante Fortuño ni siquiera había cogido puerta antes de que lo despejase El Hilali. El propio Luismi también probó fortuna desde fuera del área con un disparo lejano que se fue desviado por poco.

​Disconforme

Al primero que no le gustó todo lo que sucedió antes del descanso fue a Hidalgo. No hizo falta que lo dijera. Los actos hablan mucho más alto que cualquier palabra. Yeremay y Luismi se quedaron en la caseta para dar entrada a Aubameyang y Villares. Cada uno con sus condiciones y a su manera, pero con la premisa principal de que la primera línea del Espanyol dejara de vivir con la comodidad de la que disfrutó durante los primeros 45 minutos.

Nada cambió el tablero. El cuadro catalán siguió jugando a placer sin que nada le importara. Ni siquiera la siguiente ronda de cambios de Hidalgo con la recurrente entrada de Adama Traoré. El Dépor era incapaz de salir de la cueva. Apenas podía conformarse con sacar la cabeza del agua para respirar cada pocos minutos, en un constante achicar agua gracias a un imperial Miguel Loureiro. El de Cerceda tuvo que asumir los galones de la zaga ante el mal día de Giménez y volvió a demostrar que está listo para lo que que sea.

Eder Sarabia lo vio demasiado claro y decidió quemar las naves. Su equipo llevaba todo el encuentro rondando el área y generando menos ocasiones de lo que deberían para todas las veces en las que se plantó en el área deportivista. Fue entonces cuando el encuentro enloqueció justo cuando empezó la cuenta atrás de los últimos diez minutos. Fue entonces, también, cuando una semana más un colegiado demostró que no está preparado para tomar buenas decisiones cuando las revoluciones suben un mínimo. Alejandro Quintero, el árbitro con el gatillo más rápido de Primera División, le perdonó la expulsión a Santiago a pesar de que el carrilero le puso la mano en el cuello a Quagliata. Lo supo inmediatamente Sarabia, que lo retiró del campo al instante.

Pero ni siquiera el caos fue suficiente para que el Dépor tuviera ocasión de llevarse el encuentro. El equipo blanquiazul dejó Barcelona sin rematar en la segunda parte y con apenas un toque en el área de Fortuño. Mientras que en la otra orilla, Leo Román volvió a aparecer, aunque en esta ocasión necesitó de la ayuda de Villares para no quedar en evidencia después de un mal despeje a un disparo de Roberto Fernández en la última tentativa por cambiar un marcador que permaneció inmóvil.