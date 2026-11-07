Así fue el homenaje a Jesús de Miguel en el RCDE Stadium durante el Espanyol-Dépor

Homenaje a Jesús de Miguel en el Espanyol-Deportivo Fernando Fernandez

El RCDE Stadium se sumó este sábado al homenaje a Jesús de Miguel y su memoria estuvo presente en todos los encuentros de la jornada 12 de Primera División tras el fallecimiento del futbolista del CD Tenerife el pasado martes. También en el partido entre el Espanyol y el Deportivo, donde jugadores y aficionados participaron en un recuerdo que tuvo varios momentos especialmente emotivos, tanto antes del inicio como durante el encuentro.

Bajo el lema ‘Siempre en nuestro recuerdo’, los dos equipos se unieron al tributo organizado por LaLiga y los futbolistas titulares de ambos equipos saltaron al terreno de juego mezclados y vistiendo una camiseta con el dorsal 9 y el nombre ‘De Miguel’. Una vez sobre el césped, formaron un semicírculo en el centro del campo para dar comienzo al acto de reconocimiento al jugador.

El homenaje incluyó una ofrenda floral que el colegiado situó en el lugar en el que se produjo la acción que acabó con la vida del futbolista en el Heliodoro Rodríguez López. A continuación, el feudo perico guardó un minuto de absoluto silencio. Todos los presentes respetaron el momento en memoria del delantero y, una vez finalizado, respondieron con una sonora ovación.

El homenaje también tuvo su espacio después de iniciarse el juego. En el minuto nueve, coincidiendo con el dorsal que lucía el futbolista, el árbitro detuvo el partido. El instante pilló a los jugadores en el área del Deportivo, con los locales a punto de ejecutar un córner, y los marcadores proyectaron un vídeo con algunos de los goles de De Miguel.

La afición catalana se implicó en el tributo con diferentes mensajes desplegados en las gradas. Una gran pancarta en uno de los fondos recogía el mensaje ‘Descansa en paz, Jesús de Miguel’, mientras que otras mostraban el rostro del futbolista y una frase que resumía a la perfección el sentimiento de la jornada: ‘Más allá de cualquier escudo, hoy todos somos Jesús de Miguel’.

Entre los protagonistas sobre el verde, uno de los momentos más significativos lo protagonizó Calatrava. El actual jugador del Espanyol compartió vestuario con Jesús de Miguel durante su etapa en el Castellón y se le vio especialmente emocionado mientras el vídeo se proyectaba en las pantallas. También los futbolistas del Deportivo se sumaron a los aplausos. Mella, Quagliata Mario Soriano y Loureiro fueron algunos de los blanquiazules que fueron enfocados por la realización del partido, contemplando las imágenes sin dejar de aplaudir en ningún momento. De esta manera, Espanyol y Deportivo se sumaron a los actos de recuerdo que se desarrollaron en todos los estadios de España durante este fin de semana.