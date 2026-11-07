Antonio Hidalgo: "No ha sido nuestro mejor día, pero el equipo siempre compite y nos ha dado para sumar"

Antonio Hidalgo observa el transcurrir del juego durante el Espanyol-Deportivo Andreu Dalmau / EFE

Antonio Hidalgo reconoció tras el Espanyol 0-0 Deportivo que el encuentro de los suyos no había sido el mejor, pero quiso recalcar el valor de sobreponerse a una mala primera parte, acabar ajustándose y sumar un punto gracias a la primera portería a cero, con especial mérito para Leo Román, que "lo necesitaba".

Balance del punto. "Para nosotros es un punto importante, en un campo complicadísimo, que te ponen en mucho estrés los equipos de Eder (Sarabia). Nos ha costado en la primera parte ajustar la presión. Estábamos yendo altos a pares y en los duelos fuimos poco ganadores. Con los cambios en la segunda parte hemos ido ajustando más situaciones. Sabemos que no es nuestro mejor partido, pero es importante sumar fuera de casa y el equipo compite siempre. Es nuestra primera portería a cero y le damos mucho valor. Contento también por el partido de Leo, que lo necesitaba y nos ha sostenido".

Qué faltó en ataque. "No hemos estado cómodos en ningún momento. En la primera parte hemos tenido fases de tener el balón, pero no fuimos capaces de llevarlo de lado a lado, como solemos hacer. Intentábamos acabar la jugada por el mismo lado y ahí sí que el Espanyol nos igualaba con sus dos mediocentros con Yere y con Luismi. En la segunda parte han ido algo más altos y hemos estado más incómodos. Creo que el trabajo ha dado sus frutos, sobre todo defensivamente".

Mucha agitación por su parte en el banquillo. "Estaba agitado como siempre, con algunas acciones que creo que podían ser de otra manera en cuanto a situaciones arbitrales. Pero les he dicho a los jugadores en el descanso que era importantísimo estar vivos en el partido. Siempre hablamos de eso, de la competitividad del equipo. A partir de ahí, somos conscientes de que tenemos que mejorar cosas. El equipo ha estado más ajustado en la segunda parte. Es un momento para recuperar gente, a jugadores que vienen de lesión y a otros que llevan muchos minutos en las piernas y seguramente hoy les ha costado algo más".

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Primera portería a cero. "No ha sido nuestro mejor partido, especialmente en la primera parte. Hemos estado desajustados, sobre todo en la presión. Estábamos yendo altos, a pares y perdiendo duelos. Hemos introducido un par de cambios en la segunda parte y hemos estado más cómodos. No estábamos finos, no era nuestro día y primera portería a cero. Dejar la portería a cero te da un punto mínimo y lo sabíamos. Creo que también va a reforzar a Leo (Román). Después de las últimas situaciones que viene teniendo, le va a dar mucha moral. Sumar un punto más y ahora viene el parón. Necesitamos recargar pilas y recuperar a jugadores físicamente también, que después de lesiones han entrado, como Auba o Marc. Va a ser positivo".

Runrún con Leo Román, reivindicación y concentración de todos. "Sabemos que tenemos jugadores de mucho talento, pero también jugadores con mucha atención y compromiso. La situación de 'Villi' (Villares) en la segunda parte nos ha ajustado muchísimo a la hora de saltar a la presión. Tiene piernas para soportar muchas situaciones. Y Leo necesitaba un partido así. Tiene mucho talento y lo vemos en el día a día. Uno, como entrenador, tiene que tomar decisiones. Y una vez pasan, aciertas o no. Estoy contento por él y por el punto porque no es un sitio fácil para venir y puntuar".

El cambio de Yeremay y su mal partido. "Son situaciones en las que teníamos que ajustar cosas. Veíamos que nos estaba costando en la primera línea de presión. Creo que un jugador saliendo desde una altura inferior nos iba a dar algo más de tiempo para poder ir a la presión. Yere viene de un proceso de gastroenteritis en los últimos dos días y no se encontraba bien, a su 100%. Luis(mi) tenía tarjeta. Tenemos que seguir once siempre dentro del campo, vamos tocando teclas y evidentemente estuvimos más cómodos, aunque con balón teníamos que hacer mucho más. Hay que tomar decisiones y hemos creído que esas eran las oportunas. Son diferentes partidos que te vas encontrando y lo importante en esta categoría es sumar".

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El espíritu del equipo, la mejor noticia. "Hablamos mucho de eso, de intentar ajustar y pasar los malos momentos. Hoy era un día en el que, para preparar el partido, tenías que intuir más que tener certezas. Conforme van pasando los minutos y llegado el descanso, hemos podido ajustar situaciones que en la primera parte se nos estaban abriendo demasiado en los duelos. Estoy contento por sumar cada semana; el equipo siempre compite y eso en Primera es complicado".

Sorpresa por el plan de Eder. "Podíamos prever algo parecido. Seguramente nos esperábamos dos extremos puros en los carriles, a la hora de atacar y de defender. Te mete gente dentro, te pierde altura un punta y el otro estira. Es complicado de ajustar y eso lo hemos hecho en la segunda parte, por eso el partido ha estado más igualado".

Cambios para más amenaza o para ajustar en defensa. "Buscábamos equilibrio porque el Espanyol te atrae mucho y tienes que ir a buscar. Queríamos tener con Auba esa sensación de poder tener más amenaza en esa última línea, pero no hemos acabado de encontrarle. Vas tocando teclas y, aunque no ha sido nuestro mejor día, nos hemos ajustado bien y eso nos ha dado para poder sumar".

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Poca presencia de los de ataque. "Hay días que estás más acertado y otros algo menos. También hay un rival que propone y te pone en dificultad. Hay que valorar que hemos sido capaces de ajustarnos, de estar vivos, de ser competitivos... Es crecimiento. Tenemos que saber que el pico para poder competir al 100% hay que tenerlo todas las semanas porque si no, las cosas se pueden complicar".

Buen parón para ajustar. "En la liga tienes que jugar contra todos y sabemos de la identidad de los que hemos jugado y los que nos quedan. Será el momento de descansar y recuperar gente físicamente. Son jugadores que están volviendo de sus lesiones y han hecho un esfuerzo muy grande por estar antes de lo previsto y eso puede penalizar. Lo importante es que no ha habido ninguna incidencia".