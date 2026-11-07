Alberto Lopo: “Siento envidia sana al ver lo bien que está ahora el Dépor”

Lopo, durante su reciente etapa como entrenador en la cantera del Espanyol

La carrera futbolística de Alberto Lopo (Barcelona, 1980) tiene a dos equipos claramente destacados: el Espanyol, club en el que se formó y debutó en Primera; y el Dépor, en el que militó en dos etapas diferentes. Con los coruñeses, firmó un descenso, un ascenso y alguna permanencia histórica. Ahora está dando sus primeros pasos como entrenador. Ya ha pasado por el Inter Escaldes andorrano, por la cantera del Espanyol y por el Cornellá. Su última experiencia fue la temporada pasada con los juveniles del Badajoz.

Supongo que le resultará difícil elegir con que equipo va en el partido entre el Espanyol y el Dépor.

Es difícil que me moje, porque la verdad es que tengo mucho cariño a los dos equipos. Son, gran parte de mi carrera profesional. Si te digo uno, también tendría que decir el otro. Que gane el que mejor esté y que sea el mejor partido posible.

¿Qué le parece el inicio liguero del Dépor?

No es fácil llegar el primer año después de tanto tiempo fuera de la categoría y estar donde está el Dépor. Eso quiere decir que se ha trabajado bien, que han hecho una buena plantilla y que los jugadores están dando el nivel de Primera.

¿Le ha sorprendido el nivel de los fichajes que ha realizado el equipo este verano?

Entiendo que va un poco acorde con la situación económica. Imagino que, si económicamente el club está bien, podrá permitírselo. No me sorprende, porque creo que el Dépor ahora mismo está económicamente bien y, por lo tanto, eso le da la opción de poder elegir qué jugadores fichar. Otra cosa es que el futbolista luego quiera o no quiera ir, pero presentando un proyecto bonito como el que seguramente les han presentado a todos los jugadores que han ido, es difícil decirle que no al Dépor. La verdad es que siento un poco de envidia sana viendo lo bien que está ahora el equipo. También he visto que la ciudad deportiva la han hecho prácticamente nueva. Hay muchas cosas que te invitan a poder ir a A Coruña.

Usted ha jugado durante toda su carrera deportiva como central. ¿Cómo valora a los jugadores que tiene actualmente el Dépor en esa posición?

Lo que está claro es que Giménez aporta experiencia, y eso es algo fundamental. Tengo la sensación de que ha venido con hambre, a sentirse otra vez futbolista y a disfrutar del fútbol. A lo mejor antes no tenía tantos minutos y ahora los ha encontrado. Todo eso ayuda al equipo y esa jerarquía que puede transmitir al grupo más joven es fundamental.

Además, de Giménez, Loureiro también está acumulando muchos minutos. De hecho, desde su irrupción, Noubi lleva varios partidos sin jugar.

Sí, lo he visto. Lo cierto es que el equipo funciona porque hay nivel. La suerte que hay en el Dépor es que uno lo hace muy bien y el otro también. Eso para el entrenador siempre es bueno y, a veces, un problema, porque tienes que decidir y no es fácil. Pero que le pongan al míster en esa complicación es positivo. Me recuerda un poco al caso de Insua en su día. No tenía experiencia en Primera División y luego también se hizo un hueco. Son jugadores a los que hay que dar continuidad y oportunidad, y luego ellos también tienen que responder.

¿Qué recuerdo se lleva de sus dos etapas en el Dépor? ¿Con cuál se queda?

Pues me quedo con las dos. La primera etapa fue muy bonita. Es cierto que al final no fue como todos hubiéramos querido, tanto a nivel de equipo como a nivel individual mío. Nadie quería acabar con un descenso. La segunda etapa también la recuerdo muy bonita. Los primeros meses fueron complicados. Yo podía entender que mucha gente no estuviese de acuerdo con mi decisión de irme anteriormente. Pero le eché un par de narices y volví, sabiendo un poco lo que me iba a encontrar. La mejor forma de hablar era en el campo. Entonces, me centré en hacer las cosas bien, en intentar ayudar y ese año ascendimos a Primera. Ese medio año que estuve ahí, nada más llegar, fue para mí espectacular. La verdad es que lo viví muy intensamente y muy bien. En general, los casi ocho años que estuve en el club fueron espectaculares.

Imagino que uno de los momentos más especiales es aquel gol que marcó en San Mamés ante el Athletic y que resultó decisivo en su día para mantener la categoría.

Desde luego que sí. Fue en el último minuto, y estábamos en una situación límite. El fin de semana siguiente también marqué contra el Levante, que también ayudó. Fueron dos semanas muy difíciles. Nos acabamos jugando la salvación en el campo del Barça. Ese día para mí fue también uno de los más felices de mi vida. Nos habíamos librado de un descenso, pero teníamos la sensación de haber ganado una Champions por todo el sufrimiento que tuvimos.

Lopo celebra su gol en San Mamés, clave para la salvación ARCHIVO DXT CAMPEÓN

¿Cómo recuerda ahora aquel partido? Hay quien le quita mérito a aquel empate en el Camp Nou porque el Barcelona ya no se jugaba nada.

El que lo vivió desde dentro sabe que fue muy difícil. Era complicado, pero sí que es cierto que el equipo se armó bien y tuvo su recompensa. Ya digo que las celebraciones fueron como si hubiéramos ganado una Liga. Un equipo como el Barça no tiene miramientos con quién está delante y, si puede marcar cuatro goles, mejor que dos. Estuvimos ahí durante todo el partido. Es cierto que con el 2-0 lo vivimos muy negro, pero luego marcaron Lucas y Salomao y aquello fue el delirio.

¿Mantiene contacto con algún compañero del Dépor de alguna de sus etapas?

Nos vamos enviando mensajes. Con Manuel Pablo, con Oriol, con Antonio Núñez, Celso Borges, con Lucas Pérez... Vamos teniendo relación, pero es normal que cada uno haga también su vida.

¿Qué le está pareciendo la experiencia de convertirse en entrenador después de su carrera sobre el césped?

Yo estuve los primeros años de entrenador en el Espanyol, en la cantera, en la etapa de fútbol formativo, y fue una experiencia muy buena porque te ayudan a mejorar y a aprender. Aunque hayas sido futbolista, nada tiene que ver con ser entrenador. Puedes tener mucha idea y mucha experiencia, pero luego hay que plasmarlo en el campo. Hay muchas situaciones de juego y por eso también necesitas un buen cuerpo técnico. Mis experiencias han sido diferentes. En la cantera del Espanyol era todo muy formativo. Normalmente ganaba más que perdía. Luego, en Cornellà, entré cuando el equipo estaba en descenso y fue una etapa complicada. Y la experiencia de Badajoz no salió como esperábamos y fue negativa. Ahora estoy tranquilo a la espera de alguna oportunidad que pueda surgir.

De los entrenadores que ha tenido, ¿cuál es el que más le ha marcado en su carrera?

Quizás por el tiempo que estuve con él, fue Lotina. Estuve cuatro años con el mismo entrenador. Prácticamente ya sabía cómo me movía, qué hacía, qué dejaba de hacer, y yo con él igual. Teníamos mucha relación, tanto a nivel profesional como personal. Y fue de las personas que más me ayudó cuando peor estaba ahí en el Dépor. Cuando tuve problemas de espalda y estuve bastante tiempo sin poder jugar, él me apoyó mucho.

En el Dépor, su primer entrenador fue Joaquín Caparrós.

Sí. Muy bien también, espectacular. Desde el primer día que llegué confió muchísimo en mí y, la verdad, es que a día de hoy seguimos igual. Tenemos una relación muy buena. Hace poco nos vimos en el curso de entrenadores, cuando tienes que renovar la licencia. Tanto él como Lotina son de esas personas que también te marcan.

Después de dejar el fútbol profesional, usted también participó en la Kings League, un formato atípico que llegó a alcanzar cierta popularidad. ¿Cómo lo valora ahora, tiempo después?

Eso fue hace ya cuatro años. Empezó porque un compañero de aquí, de Barcelona me dijo: ”Oye, van a hacer una liga los domingos en la que vienen a jugar equipos de los youtubers”. Yo pensaba: “Si no tengo ni idea de quiénes son los youtubers”. A lo mejor mi hijo me decía: "Sí, este es fulanito”. Fue una experiencia bonita porque era algo distinto. Pero luego ya se empezó a enredar con cuarenta mil normas y reglas. Aquello al principio fue bien porque también era fútbol 7, no fútbol 11. Las distancias eran muy cortas. Pero en algún momento me daba con el tobillo, otro día tenía otra molestia... y al final, decides que hay que parar. Lo disfruté mientras duró.

De cara al futuro, ¿le gustaría trabajar en algún momento en el Dépor?

Yo soy de Barcelona, pero siempre he sentido A Coruña como si fuese mi casa. Estuve casi ocho años en esta ciudad y la gente a mí me ha tratado siempre muy bien. Por supuesto que me gustaría.