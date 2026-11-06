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Dépor

Yeremay se queda a las puertas de la selección

El canario estaba en la prelista, pero no gana la partida a Yeremy Pino ni a Ander Barrenetxea, novedad

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
06/11/2026 11:55
Yeremay conduce el balón durante un partido con la selección sub-21
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Tendrá que seguir esperando. La notable mejoría de Yeremay Hernández tras dejar atrás sus problemas de pubis no ha sido argumento suficiente para que Luis de la Fuente dé al extremo canario una oportunidad en la selección absoluta. Porque el técnico riojano no ha citado entre los convocados para la fecha FIFA de noviembre al '10' del Deportivo.

Hernández contaba con opciones de acudir por primera vez con España. Estaba en la prelista de De la Fuente, un técnico que siempre ha tenido buenas palabras con el jugador grancanario, internacional sub-21. Pero finalmente, a pesar de contar con opciones reales según varias fuentes que siguen el entorno de la Real Federación Española de Fútbol, no ha entrado en una lista con notables bajas como Dani Olmo o Víctor Muñoz, pero en la que sí están Yeremy Pino o Ander Barrenetxea.

Yeremay Hernández se lamenta tras fallar una ocasión en el Deportivo-Osasuna

Yeremay no derriba la puerta

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De este modo, el futbolista blanquiazul podrá seguir trabajando durante el parón con el Deportivo y, así, optimizar todavía más su puesta a punto después de no haber dispuesto de una pretemporada al uso.

La lista de España de cara a los partidos de Nations League contra Chequia e Inglaterra cuenta con las novedades de Álvaro, Valles, Jacobo Ramón, Marc Roca, Pablo Barrios y el citado Barrene. La convocatoria completa es la siguiente:

Unai Simón, David Raya, Joan García, Álvaro Valles; Pedro Porro, Marc Pubill, Jacobo Ramón, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo; Marc Roca, Martín Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Pablo Barrios, Mikel Merino, Fermín López, Álex Baena; Lamine Yamal, Yeremy Pino, Nico Williams, Ander Barrenetxea, Ferran Torres, Roberto Fernández y Mikel Oyarzabal.

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