Sarabia, sobre Aubameyang: "Sorprende el rendimiento que tiene a su edad. Después de la lesión, igual no está al 100%, o eso espero" 

Eder Sarabia, durante un entrenamiento Espanyol

Eder Sarabia afronta ante el Deportivo su segunda prueba como entrenador del Espanyol. El técnico bilbaíno fichó por el club perico el pasado 28 de octubre, un día después de la destitución de Manolo García, y todavía no podrá dirigir a su nuevo plantel desde el banquillo debido a una sanción que arrastra desde su etapa en el Elche. Sarabia ha hablado ante los medios en la previa del partido ante el conjunto blanquiazul, y ha admitido que espera "una batalla bonita ante un equipo con muchos recursos".

Volver a ganar en casa. “Es un reto bonito el de recuperar un buen resultado y una buena victoria. Ahí dentro venimos hablando de que eso debe ser consecuencia de hacer muchas cosas bien, y en ello estamos enfocados. Estamos con mucha ilusión, motivados. Creo que la victoria del otro día le dio una energía extra al equipo. Queremos conectar rápido con la afición, que nos empuje. Nos enfrentamos a un gran equipo, con muchos recursos, así que tendremos que hacer muchas cosas bien para conseguir esa victoria en casa”.

Salir desde atrás con el balón jugado. “Es muy importante, hay que facilitarles los contextos (a la defensa) para que esas acciones técnicas sean más simples, tengan más tiempo, que delante la gente esté mejor colocada para tener soluciones… No podemos pretender que el equipo sea lo que queremos que sea dentro de un mes o dos meses. Vamos a darle continuidad a muchas de las cosas del otro día y por ahí seguiremos construyendo”.

¿Imponer su modelo ante el Dépor o ganar? "Ganar como sea, no, eso es muy difícil. Hay que hacer muchas cosas bien para ganar un partido en esta competición. Pero en muchas cosas no nos ha dado tiempo a aplicar lo que venimos haciendo en otros equipos en los que hemos estado. Debemos ser inteligentes, encontrar un escenario en que nuestros futbolistas se encuentren cómodos, que estén sueltos y todo salga de manera natural y fluida. Estamos preparados de sobra para poder ganar, pero nos queda tiempo para afinar ese modelo”.

Jon López ocupará el banquillo. “Hay mucho equilibrio, nos conocemos perfectamente desde que empezamos a jugar en el Arenas de juveniles, incluso de antes. Hemos trabajado juntos muchísimos años, desde el Danok Bat. Tiene un gran conocimiento futbolístico. Y tendrá el apoyo de Aitor (Unzué), que tendrá un papel importantísimo en el análisis. Estoy muy contento con el staff, preparados para cualquier cosa, y mañana va a ser especialmente importante”.

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Luis de la Fuente vuelve a citar a Roberto Fernández. “Por un lado, me gustaría tenerlo en el stage, pero por otro me parece maravilloso. Pero no solo tenerle a él, también a Javi Hernández, a Vanja… Ya les he dicho que en el próximo parón tiene que haber dos internacionales más, será señal de que estamos haciendo bien el trabajo y de que el contexto colectivo favorece a las individualidades”.

Funciones del delantero sobre el campo. "Iremos puliendo cosas, pero tendrá que correr menos en defensa porque le acompañarán más y así podrá ser más eficaz al estar más fresco. Que no se obsesione con el gol porque llega cuando estás conectado con el juego. Y con esa alegría de que es internacional en esta selección española que es tan poderosa”.

Partido contra el Deportivo. “Es un equipo con muchos recursos. Puede correr con un bloque más bajo, tiene jugadores para ir al espacio, para asociarse, buenos lanzadores, en última línea con mucha velocidad, te puede llegar por fuera y ser centrador, asociarse por dentro… Va a ser una batalla bonita que nos destacamos por ser dominadores y por jugar más en campo contrario. A ver cómo somos capaces de presionar, de defender, de gestionar la pelota y de finalizar jugada para ir sintiéndonos mejor”.

Aubameyang. “Es muy bueno, me gusta mucho y creo que sorprende ese rendimiento que tiene a su edad. Su amor por el fútbol, profesionalidad y su genética le permiten dar ese rendimiento. Recuerdo estar viendo el Elche-Dépor, el gol que hace es un golazo con un timing perfecto, un control descomunal y una finalización buenísima. Después de la lesión, igual no está al cien por cien, o eso espero. Y en el Dépor hay que estar especialmente atento a esos perfiles individuales, porque en esos últimos metros es uno de los equipos con más alternativas y talento, quitando a los grandes”.

Titularidad en la portería. "Tengo claro quién va a jugar mañana, pero no los conozco lo suficiente. Dmitrovic ha sido un portero que siempre me ha gustado mucho, con personalidad, líder, se atreve, buen golpeo, juego aéreo... Fortuño está rindiendo espectacular, todos los partidos ha sido decisivo y tiene margen de mejora, transmite seguridad y tiene hambre. Y Llorenç nos va ayudando. Siempre he contado con más de un portero, el que juegue ante el Dépor no significa que vaya a ser titular".

Baja de Urko González. "Lo de Urko no es mucho, pero para este sábado es baja. A ver si con el parón podemos recuperarle lo antes posible. No es muy grave. Es la única baja, además de Kike García e Hinojo por sanción”.

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Cabrera y Moscardo. "Anímicamente, yo creo que están bien, porque venimos de una victoria y ahora tienen una conciencia muy colectiva, saben que el colectivo en este momento de dificultad está por encima de las individualidades, siendo conscientes de que necesitamos dar una buena versión para volver a ganar en casa. Cabrera es un jugador tremendamente importante, con mucha jerarquía y muchos recursos. Moscardo tiene muy buenas cualidades y es uno de esos jugadores que, con la llegada de un nuevo entrenador, le dará la vuelta a ese estado de ánimo. Tiene muchos recursos y podemos usarle en más de una posición".

¿Será el Espanyol de Sarabia un equipo parecido a cuando estaba en el Andorra? “La esencia es la misma. Uno de los principales objetivos, jugar en campo contrario con el mayor orden posible y dando las menores posibilidades al rival para que te pueda contraatacar, están ahí. Cuando de pequeños queríamos jugar en el colegio o un parque, queríamos atacar, no meternos atrás y perder tiempo. Queremos ir dando orden a esa esencia del fútbol de cuando éramos pequeños, y tratamos de escuchar más al futbolista para ser más flexibles y que nos enseñen todo lo bueno que tienen. Intento ser cada día mejor entrenador”.

Posesión. “Si tú atacas mejor estás más preparado para recuperarla antes y para que el rival te haga menos daño. Se ve al equipo con esa intención de ser agresivo tras pérdida. Tenemos que ser capaces de llevar la pelota a los atacantes para que saquen su mejor versión. Mañana el foco está puesto en un arranque con energía, en ser competitivos, en tener hambre, ganar duelos, ser valientes, conectar con la gente… Y luego en el juego ajustaremos con el tiempo esas cosas importantes”.

Calatrava. “Lo que pasa es que era muy caro para nosotros (cuando estaba en el Elche). Estuvimos ahí bastante con Bragarnik, que también le gustaba mucho, pero el Castellón fue duro en la negociación. Tiene gol y dinamismo en este fútbol moderno. A veces se mueve mucho hacia la pelota y tiene que aprovecharse de movimientos de compañeros o ayudarles. Puede jugar por dentro, de mediapunta, en el doble pivote, como segundo delantero con libertad, como interior, cayendo fuera para dar amplitud, tiene trabajo defensivo y energía… Me parece un jugador interesante, como otros muchos que tenemos”.