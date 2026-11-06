Marc Casadó viaja con el Deportivo a Barcelona y apunta a su regreso

Marc Casadó, durante una sesión en Abegondo RCD

El Deportivo recupera efectivos de cara a su visita al Espanyol. Marc Casadó viaja finalmente a Barcelona junto al resto de la expedición blanquiazul y da un paso más hacia su regreso a los terrenos de juego. El centrocampista, que lleva un mes y medio apartado de la competición por una fractura de clavícula, ha completado con normalidad los entrenamientos de esta semana en Abegondo y estará con el equipo en el RCDE Stadium.

Su presencia en la convocatoria definitiva todavía estaba en el aire después de las palabras de Antonio Hidalgo en la rueda de prensa previa al encuentro. El técnico catalán reconoció que el futbolista tiene muchas ganas de volver, aunque insistió en la necesidad de actuar con prudencia. "Está con muchísimas ganas y eso es lo principal. Tenemos que ir viendo los momentos en los que pueda estar. Tenemos que tener ese punto de cautela sabiendo que hay un parón de por medio. Veremos si puede ir convocado. Él se encuentra bien y su cabeza le empuja mucho hacia delante. Los doctores dicen que está soldado. Vamos a ver cuánto queremos arriesgar, pero le veo contento y hablaremos", desveló, confirmando que su evolución médica es favorable a pesar del poco tiempo que pasó desde la intervención.

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Casadó sufrió la lesión en el encuentro frente al Betis el pasado 20 de septiembre, cuando una fractura de clavícula le obligó a pasar por el quirófano esa misma noche. El catalán inició la recuperación en Barcelona, bajo la supervisión de los servicios médicos del club azulgrana, y posteriormente regresó a A Coruña para continuar con su puesta a punto en Abegondo. Su viaje con el resto del equipo supone un nuevo avance en su recuperación, aunque habrá que esperar para conocer si Hidalgo considera oportuno darle minutos este sábado ante el cuadro perico.

De esta forma, la enfermería deportivista continúa vaciándose. Después de la reaparición de Aubameyang el pasado lunes frente a Osasuna, los únicos jugadores que permanecen actualmente al margen del grupo son Bright Ede y Zakaria Eddahchouri, aunque Hidalgo también informó de que ambos están muy cerca de volver a estar disponibles.