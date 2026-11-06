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Dépor

Lucas Noubi se mantiene en Bélgica sub-21 y se enfrentará a Amatucci

El central del Deportivo ha sido citado por Gill Swerts para los amistosos ante Alemania e Italia

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
06/11/2026 13:24
Lucas Noubi, con la selección sub-21 de Bélgica
Lucas Noubi, con la selección sub-21 de Bélgica
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Lucas Noubi se enfrentará a Lorenzo Amatucci en esta fecha FIFA de selecciones. El central del Deportivo ha sido incluido entre los 24 futbolistas citados por Gill Swerts para la Bélgica sub-21, equipo en el que el defensor de Mouscron es 'fijo', una condición que mantiene pese a haber perdido protagonismo con el Dépor en los últimos encuentros.

Bélgica, ya clasificada para el Europeo sub-21 del próximo verano, se medirá el viernes 13 a Alemania y el lunes 16 a Italia, equipo en el que se estrenará Lorenzo Amatucci como internacional. De este modo, Noubi se cruzará con su compañero del Dépor, cuya selección también se clasificó para el campeonato de Europa en el último partido de la fase de grupos, contra la Polonia de Bright Ede, que no está citado en esta ocasión por lesión.

Amatucci, durante el partido ante el Valencia

Italia convoca a Lorenzo Amatucci para su selección sub-21, con la que podría medirse a otro deportivista

Más información

De la plantilla de Bélgica sub-21 para estos dos amistosos también forma parte Lucas Stassin, jugador del Sevilla.

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