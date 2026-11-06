Lucas Noubi se mantiene en Bélgica sub-21 y se enfrentará a Amatucci

Lucas Noubi, con la selección sub-21 de Bélgica Photo News

Lucas Noubi se enfrentará a Lorenzo Amatucci en esta fecha FIFA de selecciones. El central del Deportivo ha sido incluido entre los 24 futbolistas citados por Gill Swerts para la Bélgica sub-21, equipo en el que el defensor de Mouscron es 'fijo', una condición que mantiene pese a haber perdido protagonismo con el Dépor en los últimos encuentros.

Bélgica, ya clasificada para el Europeo sub-21 del próximo verano, se medirá el viernes 13 a Alemania y el lunes 16 a Italia, equipo en el que se estrenará Lorenzo Amatucci como internacional. De este modo, Noubi se cruzará con su compañero del Dépor, cuya selección también se clasificó para el campeonato de Europa en el último partido de la fase de grupos, contra la Polonia de Bright Ede, que no está citado en esta ocasión por lesión.

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De la plantilla de Bélgica sub-21 para estos dos amistosos también forma parte Lucas Stassin, jugador del Sevilla.