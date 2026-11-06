Lucas Noubi busca de nuevo el oásis de Bégica sub-21

Lucas Noubi, central del Deportivo, recibe el balón durante el partido en Riazor ante el Elche Javier Alborés

El encuentro de este sábado ante el Espanyol dará paso a otro parón, para el Deportivo y para todos los equipos de Primera, en el que Antonio Hidalgo verá cómo varios de sus futbolistas abandonan Abegondo por unos días para defender los colores de su país. Algunos como Bil Nsongo ya conocen que su nombre vuelve a estar entre los elegidos para jugar en la ventana internacional, mientras que otros esperan la llamada del seleccionador como una oportunidad para salir de un bucle poco agradable, como es el caso de Lucas Noubi.

Este viernes a las 12.00 horas está previsto que Gill Swerts, seleccionador de Bélgica sub-21, ofrezca la lista de convocados para dos amistosos ante Alemania e Italia en los que el equipo empezará a preparar el Europeo del próximo verano. El central blanquiazul es un fijo e incluso ha portado el brazalete de capitán en más de una ocasión. Una situación en la que en principio no influirá su pérdida de protagonismo en el Dépor. Noubi perdió su puesto a principios de septiembre después de un mal encuentro ante el Getafe y desde entonces su única aparición como deportivista ha sido en la Copa ante el Auriense.

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En el parón buscará recuperar la sonrisa, como ya hizo durante su última temporada en el Standard de Lieja, donde tampoco participaba con su club, pero seguía acudiendo a los compromisos internacionales y recibiendo la confianza de su técnico. De momento han pasado seis jornadas desde la última vez que salió al césped en Liga, una situación que está provocando frustración en el joven futbolista, como mostró nada más terminar el partido en Riazor el pasado lunes. Está por ver si, en caso de que la situación en A Coruña se prolongue, su condición de indiscutible con Bélgica sub-21 se mantiene o si le acaba pasando factura de cara al torneo que se disputa en Serbia y Albania.

La recuperación de Ede

Además de Bil y Noubi, los otros dos internacionales en el parón anterior también tienen altas probabilidades de regresar. Giménez está incluido en la prelista con Uruguay y repetirá, salvo sorpresa mayúscula, mientras que la situación de Ede es la que deja más incógnitas. No por su rol, ya que se consolidó como titular en su estreno con Polonia sub-21, sino por estar lesionado. El central mejora y está cerca de volver, pero todavía no ha recibido el alta. La buena noticia es que su equipo juega dos amistosos en Murcia durante este parón, por lo que, de tener que viajar, el desplazamiento no sería importante.

Hoy también estarán pendientes otros jugadores cuyo nombre está en la agenda de sus seleccionadores, como es el caso de Lorenzo Amatucci con Italia o Yeremay, que figura en la prelista de Luis de la Fuente con España.