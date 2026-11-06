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Dépor

La previa del Espanyol-Dépor | Un partido para recordar y una victoria para confirmar

Ambos equipos buscarán certificar que sus malas rachas ya han quedado atrás en un encuentro que estará marcado por el homenaje a Jesús de Miguel

Lucía Dávila
Lucía Dávila
06/11/2026 21:14
Yeremay, durante el partido ante Osasuna en Riazor
Yeremay, durante el partido ante Osasuna en Riazor
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El balón rodará este sábado en el RCDE Stadium (16.15 horas/DAZN) para el Espanyol-Dépor, pero lo hará con un recuerdo muy presente en todos los estadios del fútbol español. La jornada estará marcada por el homenaje a Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife fallecido el pasado martes, en un fin de semana en el que el resultado quedará en un segundo plano durante los primeros minutos.

Bajo el lema ‘Siempre en nuestro recuerdo’, ambos equipos se sumarán a un tributo que unirá a todos los clubes de LaLiga. Los titulares saltarán al campo mezclados y vistiendo una camiseta con el dorsal 9, formarán un semicírculo a la altura en el que se produjo la fatal jugada en el Heliodoro y harán una ofrenda floral en su memoria. A continuación, se guardará un minuto de silencio y en el minuto nueve el colegiado detendrá el reloj para proyectar un vídeo homenaje al jugador.

Con ese contexto especial y entre peticiones de suspensión de la jornada, arrancará el duelo entre Espanyol y Deportivo, que llegan con la necesidad de confirmar que, tras sus victorias en la pasada jornada, sus respectivas malas rachas ya son cosa del pasado. Buscarán dar continuidad a una victoria que necesitaban después de varias semanas sin lograr sumar de tres. El conjunto coruñés puso fin a seis partidos consecutivos sin ganar con su remontada ante Osasuna (2-1), mientras que el cuadro perico hizo lo mismo, en su caso en La Cerámica, a donde llegaba después de solo haber conseguido sumar una victoria en los últimos nueve encuentros.

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El Deportivo quiere mirar hacia arriba

El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo aterriza en Barcelona después de un triunfo que volvió a demostrar su capacidad para competir cuando las cosas se ponen cuesta arriba y ya son, junto al Villarreal, el equipo que más puntos ha conseguido esta temporada después de empezar perdiendo (8). Una capacidad de reacción que volvió a quedar patente, coincidiendo además con el regreso de Aubameyang. Poco a poco, Hidalgo va recuperando efectivos y el siguiente en la lista es Marc Casadó. El centrocampista ha viajado a Cornellá tras una recuperación meteórica. Ede y Eddahchouri son las únicas bajas del equipo.

Pese al alivio que supuso la victoria, el equipo coruñés todavía tiene asuntos pendientes. La portería a cero continúa resistiéndose después de once jornadas y los errores individuales siguen amenazando con echar por tierra el trabajo colectivo. Una victoria en tierras catalanas posibilitaría acercarse todavía más a puestos europeos.

Un Espanyol en plena reconstrucción

Enfrente estará un Espanyol que también busca dejar atrás semanas complicadas, aunque su situación ha obligado a tomar decisiones. Eder Sarabia se estrenó la pasada jornada, aunque todavía no pudo sentarse en el banquillo y tampoco lo hará este sábado en su estreno en casa. La llegada del nuevo entrenador abre un escenario diferente. Sarabia quiere un Espanyol con iniciativa, aunque todavía está por ver cómo empieza a plasmar sus ideas. En cuanto a nombres propios, los deportivistas tendrán que prestar especial atención a Javi Hernández, segundo máximo asistente de la Liga (solo superado por Lamine Yamal), y a Roberto Fernández, quien ha vuelto a contar con la confianza de Luis de la Fuente en la convocatoria que se conoció ayer. No estarán disponibles para el encuentro ante el conjunto coruñés Urko por lesión, ni tampoco Kike García e Hinojo, ambos sancionados.

El Deportivo nunca ha ganado en el (ya no tan nuevo) campo del Espanyol. Su último triunfo en feudo perico data de junio de 2007 con goles de Iago Iglesias, Sergio y Riki.

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