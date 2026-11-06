Hidalgo amplía el repertorio táctico del Dépor

Altimira, encargado de dar amplitud por la derecha ante Osasuna, supera a Raúl Moro Quintana

El Dépor de Antonio Hidalgo mostró ante Osasuna (2-1) distintas maneras de organizarse y de atacar durante un mismo encuentro, con cambios que afectaron a la ocupación de los espacios, al papel de varios futbolistas y al equilibrio entre control y riesgo. La primera parte ofreció una versión especialmente asociativa, con muchos jugadores por dentro y los laterales como fuente de amplitud, mientras que en el tramo final, el entrenador renunció a parte de ese control para acumular amenazas cerca del área. Dos escenarios que hablan de un equipo con cada vez más recursos.

El punto de partida fue ligeramente diferente al habitual. Altimira y Quagliata ocuparon los laterales, con Loureiro y Giménez en el centro de la defensa. Amatucci y Mario Soriano formaron el doble pivote, por delante se juntaron Mella, Luismi y Yeremay, y Bil Nsongo fue la referencia. Sin balón, el equipo se ordenó en un 1-4-4-2 y podía formar una línea de cinco, que pocas veces llegó a presentar, según la posición de Mella, algo acorde a lo habitual en el libreto reciente de Hidalgo en este Dépor. La novedad apareció con balón y alteró las referencias usuales de los extremos.

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En lugar de confiar la amplitud de la banda derecha al extremo, como suele suceder cuando Mella, Luismi o el propio Altimira parten desde esa demarcación, Hidalgo la entregó a los dos laterales. Altimira, que volvió a ser titular en la zaga, y Quagliata se situaron altos y abiertos, mientras los tres atacantes encontraban libertad para moverse por dentro. Mientras, los centrales se separaban para facilitar la salida y ofrecer espacio a los centrocampistas para iniciar el juego.

Los bajitos por dentro

En ocasiones, Amatucci o Soriano retrasaban su posición entre los centrales para construir con tres; en otras, uno de ellos se colocaba algo más abierto, a la altura de un central. Los laterales estiraban y ensanchaban al rival y abrían pasillos interiores.

Ahí estuvo una de las claves. Mella no comenzó pegado a la banda derecha, su ubicación más habitual desde que se asentó en el primer equipo con Imanol Idiakez, sino que ocupó el pasillo interior. Desde ahí atacaba los espacios entre lateral y central, atraía defensores y liberaba el carril para Altimira. El centro de Alti en la primera mitad que cabeceó el propio Mella resumió ese contexto. A partir de la media hora, Mella fue abriendo progresivamente su posición y encontró también situaciones para encarar desde fuera, aunque no se atrevió a hacerlo.

1. Posesión media de los jugadores del Dépor (y conexión de pases) en la primera mitad ante Osasuna Driblab

Por la izquierda, Yeremay también tendió a acercarse al centro, aunque con una posición algo más escorada de partida que le permitía conducir y buscar diagonales hacia dentro. Bil, mientras tanto, estiraba al equipo y fijaba a los centrales. La circulación rápida permitió combinar con apoyos cercanos, superar la primera línea y asentarse en campo rival. La alineación tuvo la altura media más baja de un once de Primera División desde 2014, según el dato de Pedro Martín. Pero fue la consecuencia de juntar talento por dentro y utilizar esta vez a los laterales para ocupar toda la anchura del campo.

Aunque el dibujo inicial mostraba dos mediocentros, Luismi ejerció de hecho como un tercer centrocampista. Alternó entre interior y mediapunta, ofreció una línea de pase por delante de Amatucci y Soriano y conectó la medular con los atacantes. De hecho, una muestra del dominio territorial del Dépor en la primera mitad fue la posición media de Luismi, incluso más adelantada que la de Bil Nsongo (imagen 1).

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Luismi ya ha demostrado en este Dépor que puede actuar abierto, como carrilero e incluso lateral de emergencia, o en zonas interiores. Su polivalencia permite modificar la estructura sin cambiar necesariamente las piezas. En octubre, Hidalgo explicó que busca “cómo poder seguir haciendo lo mismo con diferentes jugadores”, siempre que puedan sentirse cómodos en las posiciones que ocupan.

Hidalgo ha recurrido en otras ocasiones a tres centrocampistas, con Villares, Riki o Casadó junto a Amatucci y Soriano. Ante Osasuna, Luismi fue ese tercer apoyo y facilitó la continuidad y el control. El Dépor generaba ocasiones, pero el error de Leo Román permitió a Budimir adelantar a Osasuna y cambió el escenario.

Del control al riesgo

El Dépor comenzó la segunda parte con una estructura parecida, aunque la necesidad de remontar llevó a Hidalgo a introducir más riesgo. La entrada de Adama Traoré por Quagliata modificó la ocupación de las bandas. Adama pasó a dar amplitud por la derecha, para recibir y encarar, mientras Mella retrocedió al lateral izquierdo. Yeremay pudo abrirse más y el equipo sumó opciones para atacar por banda con una doble amenaza: Alti-Adama, aunque Traoré prefiere actuar por libre, y Mella-Yere.

Luismi continuó como tercer centrocampista y participó junto a Soriano en la acción del empate. Con el 1-1, Hidalgo dio otro paso más. La entrada de Aubameyang por Luismi eliminó ese tercer apoyo en la medular y reunió a cuatro atacantes: Adama en la derecha, Yeremay en la izquierda y Bil y Auba en una doble punta (imagen 2). Mella seguía en el lateral izquierdo y Altimira ocupaba el derecho. Un equipo repleto de jugadores con vocación ofensiva.

2. Posesión media de los jugadores del Dépor (y conexión de pases) en la segunda mitad ante Osasuna Driblab

Amatucci y Soriano debían cubrir más campo y proteger al equipo ante las pérdidas, sin la ayuda de Luismi. Adama priorizaba el desequilibrio; Yeremay, la conducción; Aubaregresaba de una lesión y Bil ya acumulaba muchos minutos. El equipo podía quedar expuesto a las transiciones, pero el contexto invitaba a asumirlo.

Hidalgo explicó después que el equipo había tenido “la calma suficiente para no suicidarnos”, debido al riesgo de encajar un segundo gol, y que en la segunda parte puso “incluso más de lo que teníamos”. El equipo mantuvo la iniciativa y encontró el premio en una acción que reunió a sus piezas ofensivas. Soriano abrió hacia Adama, el extremo encaró y puso el balón en el área, Aubameyang remató y Bil cazó el rechace para completar la remontada.

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Hidalgo juntó futbolistas técnicos por dentro para circular y controlar, esta vez dio amplitud con los laterales, utilizó a Luismi como tercer centrocampista y terminó renunciando a parte del equilibrio en pos de abrazar el riesgo.

Una búsqueda de riqueza que radica en sumar progresivamente más soluciones: jugadores capaces de interpretar varias posiciones, movimientos que alteran las referencias rivales y cambios que responden al marcador. Hidalgo ya había defendido que “los partidos duran 90 minutos y hay fases” y que el equipo necesita soluciones distintas para hacer daño en cada una. Ante Osasuna, el Dépor ofreció una demostración de esa idea. Su evolución pasa por aprender a interpretar cada momento y disponer de más de una manera de afrontarlo. El Dépor de Hidalgo incorpora matices y variantes a su cada vez más extensa pizarra.