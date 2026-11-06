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Diario de Ferrol

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Dépor

El Deportivo-Barcelona coincidirá con las elecciones generales

LaLiga ha colocado cuatro partidos el domingo 29 de noviembre, incluyendo el duelo de Riazor

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
06/11/2026 16:47
Adama Traoré realiza un remate durante el Dépor-Levante en Riazor
Adama Traoré realiza un remate durante el Dépor-Levante en Riazor
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Ya hay horarios de la jornada 14 de Primera División, una de las marcadas en rojo en el calendario del Deportivo, ya que supondrá la visita del Barcelona a Riazor. Y los aficionados que acudan al estadio deberán programarse para ir a votar antes o después, pues el choque coincidirá con las elecciones generales: el domingo 29 de noviembre.

LaLiga ha colocado el Dépor-Barça ese domingo a partir de las 16.15 horas. El encuentro será retransmitido por DAZN y llegará a continuación del Valencia-Osasuna, previsto para las 14.00. Ese domingo electoral hay dos partidos más: Celta-Villarreal (18.30) y Sevilla-Real Sociedad (21.00).

El del Barcelona será ya el próximo partido de Primera División masculina que acoja Riazor, ya que esta jornada el Dépor viaja a Cataluña para medirse al Espanyol y tras el parón por la ventana FIFA de selecciones, jugará de nuevo a domicilio ante el Alavés.

Después de medirse al Barcelona, el cuadro deportivista visitará El Sardinero para medirse al Racing y cerrará el año 2026 recibiendo de manera consecutiva a Athletic Club y Real Madrid en A Coruña. Ninguno de esos horarios ha sido todavía confirmado.

Próximos horarios confirmados para el Dépor

  • Jornada 12: Espanyol-Dépor, sábado 7 de noviembre, 16.15 horas
  • Jornada 13: Alavés-Dépor, sábado 21 de noviembre, 14.00 horas
  • Jornada 14: Dépor-Barcelona, domingo 29 de noviembre, 16.15 horas
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