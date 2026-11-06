El Deportivo-Barcelona coincidirá con las elecciones generales
LaLiga ha colocado cuatro partidos el domingo 29 de noviembre, incluyendo el duelo de Riazor
Ya hay horarios de la jornada 14 de Primera División, una de las marcadas en rojo en el calendario del Deportivo, ya que supondrá la visita del Barcelona a Riazor. Y los aficionados que acudan al estadio deberán programarse para ir a votar antes o después, pues el choque coincidirá con las elecciones generales: el domingo 29 de noviembre.
LaLiga ha colocado el Dépor-Barça ese domingo a partir de las 16.15 horas. El encuentro será retransmitido por DAZN y llegará a continuación del Valencia-Osasuna, previsto para las 14.00. Ese domingo electoral hay dos partidos más: Celta-Villarreal (18.30) y Sevilla-Real Sociedad (21.00).
El del Barcelona será ya el próximo partido de Primera División masculina que acoja Riazor, ya que esta jornada el Dépor viaja a Cataluña para medirse al Espanyol y tras el parón por la ventana FIFA de selecciones, jugará de nuevo a domicilio ante el Alavés.
Después de medirse al Barcelona, el cuadro deportivista visitará El Sardinero para medirse al Racing y cerrará el año 2026 recibiendo de manera consecutiva a Athletic Club y Real Madrid en A Coruña. Ninguno de esos horarios ha sido todavía confirmado.
Próximos horarios confirmados para el Dépor
- Jornada 12: Espanyol-Dépor, sábado 7 de noviembre, 16.15 horas
- Jornada 13: Alavés-Dépor, sábado 21 de noviembre, 14.00 horas
- Jornada 14: Dépor-Barcelona, domingo 29 de noviembre, 16.15 horas