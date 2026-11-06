El árbitro del Espanyol-Dépor: el que más tarjetas rojas muestra y el tercero que más penaltis señala en esta Liga

Alejandro Quintero Getty

El Deportivo ya conoce al colegiado que impartirá justicia en su visita al Espanyol de este sábado a las 16.15 horas. Será Alejandro Quintero, árbitro onubense de 33 años perteneciente al Colegio Andaluz, que afronta su tercera temporada en Primera División. El andaluz, que ascendió a la máxima categoría en el curso 2023-24, estará acompañado desde la sala VAR por José Antonio López.

Quintero llega a la cita en Cornellà tras protagonizar un arranque de campeonato especialmente intenso en el apartado disciplinario. Es el árbitro que más tarjetas rojas ha mostrado en este inicio, con seis expulsiones en sus cinco encuentros dirigidos. Lo que se traduce en un promedio de 1,2 por encuentro. Cinco de ellas fueron directas y únicamente se quedó sin enseñar la cartulina roja a ningún futbolista en su estreno, en la segunda jornada. Su última actuación en Liga fue en el derbi entre Valencia y Villarreal en Mestalla, que terminó con dos jugadores expulsados. Pape Gueye se fue al vestuario en el 71, mientras que el inglés Harvey Elliot recibió dos amarillas en un minuto.

A su elevado registro de expulsiones se suman 21 tarjetas amarillas y cuatro penaltis señalados, cifra que le sitúa como el tercer colegiado que más penas máximas ha decretado, solo por detrás de Miguel Sesma (6) y José Luis Munuera (5).

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El encuentro supondrá su estreno con el Deportivo, al que nunca ha arbitrado. No sucede lo mismo con el Espanyol, que acumula tres precedentes bajo su dirección y todavía no conoce la victoria. Los pericos empataron frente a la Real Sociedad y perdieron los dos encuentros que les dirigió en la 2024-25, ante Villarreal (1-2) y Mallorca (2-1).

Su rápida progresión en el arbitraje español también le ha situado en el radar internacional. El Comité Técnico de Árbitros (CTA) lo propuso para ocupar una plaza internacional y ya ha participado en encuentros de la Conference League como integrante del equipo arbitral, aunque sin ejercer todavía como principal.