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Dépor

David Mella se gana la llamada de España sub-21 como defensa

El canterano del Deportivo recibe su primera convocatoria y oposita a acudir al Europeo de la categoría

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
06/11/2026 12:22
David Mella roba un balón a Artur Shakh en el choque entre Ucrania y España del Mundial sub-20 de Chile
David Mella roba un balón a Artur Shakh en el choque entre Ucrania y España del Mundial sub-20 de Chile
EFE/Adriana Thomasa
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David Mella da el último paso en las categorías inferiores de la selección española. El canterano del Deportivo ha sido incluido por David Gordo en la convocatoria de España sub-21 para los encuentros preparatorios del Europeo ante Japón y Albania de esta fecha FIFA de noviembre.

Será el estreno para Mella con David Gordo, actual seleccionador sub-21  que ha incluido al futbolista del Dépor en una relación de 24 jugadores en la que Mella aparece citado como defensa.

De este modo, Mella se estrenará con la selección sub-21 y comienza a opositar a ganarse un sitio en la lista para la Eurocopa del próximo verano. Cabe recordar que el coruñés fue campeón de Europa sub-19 en el año 2024 en una selección dirigida por José Lana y en septiembre del 2025 acudió al Mundial sub-20 de Chile citado por Paco Gallardo.

La convocatoria de España:

  • Porteros: Salvi Esquivel (Atlético de Madrid), Bruno Iribarne (Burgos CF) y Manu González (Real Betis).
  • Defensas: Iván Fresneda (Sporting de Portugal), Rafa Garrido ‘Rafita’ (Málaga CF), Ángel Ortiz (Real Betis), Cristhian Mosquera (Arsenal FC), Juanma Herzog (UD Las Palmas), Jon Martín (Real Sociedad), Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven), Álex Valle (Como 1907) y David Mella (RC Deportivo).
  • Centrocampistas: Chema Andrés (Brighton & Hove Albion), Marc Bernal (FC Barcelona), Rodrigo Mendoza (Atlético de Madrid), Peio Canales (Athletic Club), Thiago Pitarch (Real Madrid) y Fer López (Wolverhampton Wanderers).
  • Delanteros: Pablo García (Real Racing Club), Dani Rodríguez (Dinamo Zagreb), Javi Hernández (RCD Espanyol), Iker Bravo (Watford FC), Carlos Espí (Real Madrid) y Gonzalo García (Fulham FC).

Los internacionales se concentrarán el próximo lunes al mediodía en Madrid y ya por la tarde trabajarán en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El miércoles, después de comer, la expedición se desplazará a Almendralejo y ahí, en el Francisco de la Hera, disputará el viernes 13 el primero de estos dos amistosos. Será ante Japón (19.00 horas, Teledeporte).

Ya el lunes 16, el combinado nacional viajará a Tirana para enfrentarse a Albania, uno de los anfitriones del Europeo. El encuentro se jugará en el Arena Kombëtare, escenario en el que también se celebrará la final de ese Campeonato de Europa.

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