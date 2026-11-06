Cuando Hidalgo y Loureiro fueron un 'dolor de muelas' para Eder Sarabia

Loureiro celebra su gol ante el Elche, en el Martínez Valero, en la jornada 1 de la temporada 2024-25 SDH

18 de agosto del 2024. El ilusionante proyecto de Eder Sarabia con el Elche se presenta de manera oficial en sociedad en el Martínez Valero. Enfrente, un Huesca que había sufrido un convulso verano. Al borde de la desaparición y con pocos fichajes, Antonio Hidalgo trataba de armar un equipo que hiciese del colectivo su gran fortaleza para amarrar de nuevo la permanencia en el fútbol profesional.

Sin embargo, a las primeras de cambio, los papeles se invirtieron. El conjunto oscense ejecutó a la perfección su plan para resistir al dominio con balón del cuadro ilicitano y en los últimos minutos, encontró el premio gordo. Fue en un saque de esquina. Miguel Loureiro logró hacerse sitio en el área y remató literalmente con la rodilla un gran envío de Óscar Sielva desde el córner derecho.

Era el 0-1, resultado definitivo de un encuentro que empezó a sembrar dudas en el entorno del Elche sobre el 'modelo Sarabia' y proyectó las bases de lo que acabaría siendo el exitoso Huesca de Hidalgo: defensa, contragolpe y balón parado.

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Estuvo cerca de conseguir meterse en el playoff de ascenso el cuadro altoaragonés, pero se quedó a las puertas después de un tramo final de liga en el que no cosechó los mejores resultados posibles. Sin embargo, tuvo una última oportunidad en la jornada 41 ante el Cádiz después de romper una racha de cuatro encuentros sin ganar precisamente en la visita del Elche a El Alcoraz.

Aquel 17 de mayo de 2025, el Huesca fue capaz de ganar 2-1 un encuentro que en el minuto 78 perdía 0-1. Un gol en el 79 y otro en el tiempo añadido, obra de Joaquín Muñoz, otorgaron la remontada al equipo de Hidalgo, que acudió a la Tacita de Plata con opciones de colarse entre los seis mejores y complicó sobremanera el ascenso directo al Elche de Sarabia.

Finalmente, el técnico vasco logró celebrar el salto de categoría en Riazor, al vencer al Deportivo en la última jornada y hacer bueno el 2-0 con el que derrotó al Málaga, mientras el Mirandés, segundo, no lograba sumar el triunfo en Almería. Pero el actual entrenador del Espanyol estuvo a punto de ver cómo Antonio Hidalgo, contra el que ha perdido en tres de sus cuatro enfrentamientos (solo le ganó un partido en casa con el Andorra, en la 2023-24), le arrebataba un ascenso a Primera.