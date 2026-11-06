Cómo y dónde ver el Espanyol-Deportivo: horario y TV

Los jugadores del Dépor celebran el gol del triunfo ante el Osasuna Quintana

El Deportivo afronta una nueva jornada de Liga, la última que tendrá lugar antes del parón por los compromisos de las selecciones internacionales que tiene lugar en este mes de noviembre. En este caso, el equipo coruñés visita el feudo del Espanyol. El objetivo del equipo de Antonio Hidalgo es sumar una nueva victoria que dé continuidad a la lograda el pasado lunes ante el Osasuna en el estadio de Riazor.

Datos del partido 📝

Partido : Espanyol-Deportivo

: Espanyol-Deportivo Fecha : Sábado, 7 de noviembre

: Sábado, 7 de noviembre Hora : 16.15 h

: 16.15 h Estadio : RCDE Stadium

: RCDE Stadium TV: DAZN

¿A qué hora es el Espanyol-Deportivo? ⏰

El partido comenzará a las 16.15 horas.

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¿Dónde ver el Espanyol-Deportivo por TV? 📺

El encuentro podrá seguirse a través de DAZN. Además, DXT Campeón ofrecerá un directo con previa, alineaciones y un minuto a minuto de todo lo que ocurra durante el partido.