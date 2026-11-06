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Dépor

Cómo y dónde ver el Espanyol-Deportivo: horario y TV

El equipo herculino visita este sábado a la escuadra catalana

Omar Bello
Omar Bello
06/11/2026 19:47
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El Deportivo afronta una nueva jornada de Liga, la última que tendrá lugar antes del parón por los compromisos de las selecciones internacionales que tiene lugar en este mes de noviembre. En este caso, el equipo coruñés visita el feudo del Espanyol. El objetivo del equipo de Antonio Hidalgo es sumar una nueva victoria que dé continuidad a la lograda el pasado lunes ante el Osasuna en el estadio de Riazor. 

Datos del partido 📝

  • Partido: Espanyol-Deportivo
  • Fecha: Sábado, 7 de noviembre
  • Hora: 16.15 h
  • Estadio: RCDE Stadium
  • TV: DAZN 

¿A qué hora es el Espanyol-Deportivo? ⏰

El partido comenzará a las 16.15 horas.

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Más información

¿Dónde ver el Espanyol-Deportivo por TV? 📺

El encuentro podrá seguirse a través de DAZN. Además, DXT Campeón ofrecerá un directo con previa, alineaciones y un minuto a minuto de todo lo que ocurra durante el partido.

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