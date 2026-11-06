Así ve el seleccionador sub-21 a David Mella: "En la vida te diría que podría jugar de lateral, pero lo está haciendo muy bien"

David Mella es una de las grandes novedades de la lista de David Gordo para España sub-21. El canterano del Deportivo se estrena en una convocatoria con el combinado para menores de 21 años y debutará en uno de los dos encuentros amistosos de esta ventana FIFA: o contra Japón el viernes 13, o contra Albania el lunes 16.

Preguntado por el futbolista del Dépor en la rueda de prensa celebrada en la mañana de este viernes, Gordo destacó que a Mella lo conoce "desde que era un 'chiquitajo'" y se "alegra mucho" de poder contar con él. "Ahora está jugando más y dando un nivel muy bueno. Además, se está adaptando a una posición que él nunca pensó que podría jugar. Porque si lo hablas con él, en la vida te diría que podría jugar de lateral. Pero lo está haciendo y haciendo muy bien. Entonces es otro más que se suma al proyecto, a la ilusión de ser campeones de Europa sub-21 y de ir a unos Juegos Olímpicos en Los Ángeles", explicó el técnico, que coincidió con él en la selección sub-16 hace ya un lustro.

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"Seguro que de aquí al Europeo y a los Juegos se sumarán más jugadores y nosotros encantados. Sobre todo porque son chicos que llevan siendo internacionales desde sub-16 o sub-17, lo que quiere decir que la RFEF está haciendo un trabajo muy bueno en todas las categorías inferiores", matizó el seleccionador.