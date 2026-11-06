Así ve Antonio Hidalgo el Espanyol-Deportivo: "Conocemos a Sarabia, pero vas un poco a ciegas"

Antonio Hidalgo da instrucciones en la banda en el encuentro entre Real Sociedad y Deportivo Fernando Fernández

Contento por la evolución del equipo y el rendimiento de su plantilla, Antonio Hidalgo compareció en la mañana de este viernes en Abegondo, en la previa del Espanyol-Deportivo, en el que el conjunto perico estrena entrenador. La llegada de Eder Sarabia precisamente genera más incógnitas a la hora de preparar un partido marcado, como toda la jornada, por el fallecimiento de Jesús de Miguel, sobre el que el preparador blanquiazul tuvo unas sentidas palabras.

Jesús de Miguel. "Lo primero es mandar el pésame a la familia de Jesús. Ha sido un palo gordo, una situación muy impactante. Mando todo el cariño a la isla. Tengo gente conocida en la isla y en el club y no lo están pasando bien. No es fácil de digerir que uno de los tuyos y un compañero haya fallecido en esa situación. Fue impactante viendo el partido y enterándome al día siguiente porque te pones a pensar que podías haber sido tú en algún momento de tu carrera o alguno de los nuestros. Yo no lo he vivido. Estar muy cerca de la familia porque uno se pone a pensar en los suyos y le vienen situaciones difíciles de entender, de comprender. Son momentos duros en los que tenemos que estar juntos porque un compañero ha perdido la vida haciendo lo que más le gustaba. Todo mi cariño, mi comprensión y estar para lo que puedan necesitar".

Paralizar la jornada. "No sé si es lo mejor o no. Evidentemente este mundo no para y todo va muy rápido. Tal y como está la sociedad hoy en día deberíamos pararnos y pensar lo que está sucediendo. He leído lo que se va a hacer y me parece un gran homenaje, aunque la situación es difícil de digerir".

Satisfacción por el juego y nuevas posiciones de jugadores contra Osasuna. "Nos abre posibilidades y ser más imprevisibles para el rival. Hay jugadores que se van adaptando a diferentes posiciones y eso habla bien del grupo".

El Espanyol, un partido 'diferente' por el estreno de Sarabia. "La preparación es algo diferente, sí. Vas un poco a ciegas y no sabes lo que te puedes encontrar. Evidentemente, todos conocemos a Eder (Sarabia) y cómo quiere que sus puedan jugar y qué idea puedan tener. Uno se puede hacer una idea de lo que puede encontrar, pero hasta que no empiece a rodar el balón no sabremos exactamente qué es lo que va a pasar. Tenemos que estar preparados para cualquier situación y contemplar diferentes opciones. Sabemos que será un partido complicado. Tienen una plantilla con mucho talento y el estadio va a empujar muchísimo, especialmente en los primeros minutos. A partir de ahí, tenemos que tener ese punto de concentración que hay que tener en todos los partidos".

Yeremay y la selección. "Yo siempre le empujo. Él está dando pasos hacia delante, sobre todo en la comprensión del juego. Puede jugar en diferentes situaciones. En el trabajo sin balón ha mejorado muchísimo y nos da en esa primera presión, como el otro día con esa presión que él tuvo que le generó una situación clarísima de gol. Va dando pasos adelante y está tranquilo. Entiende cada vez mejor cómo va el mundo profesional y yo cada vez le veo mejor. Eso le va a acercar a sus objetivos. ¿La selección? Yo pienso en cómo lo voy a ver mañana contra el Espanyol, pienso en lo que nos va a dar mañana y qué hacer con y sin balón. No voy más allá".

Adama. "Es una opción, como cualquier otro compañero. Estamos trabajando muchísimo con Adama para que mejore en todas las facetas. Es un jugador diferencial".

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El mejor Deportivo de Primera en sus últimas siete apariciones en la categoría. "Tengo dos puntos de vista. El primero, que es una obviedad que el equipo está transmitiendo muy buenas sensaciones. Está compitiendo muchísimo contra todo el mundo. Es competitivo y se adapta, es capaz de ser protagonista en muchos partidos. Evidentemente, el perfil de jugadores que tenemos, especialmente en nuestro inicio, nos da pie a poder tener ese dominio y en campo rival también. El segundo, saber la dificultad y la igualdad. La victoria del otro día te coloca cuatro o cinco puestos hacia arriba y no ganar en una situación delicada. Seguramente estaríamos hablando de otra cosa. Hay que tener ese punto y dosis de realidad. Todo cambia muchísimo, pero estoy muy contento con los jugadores. Mañana (por el sábado), vamos a tener un partido dificilísimo contra un rival que nos va a poner en estrés continuo. Hay que ir mejorando siempre".

Leo Román. "Ellos van a ser los primeros que van a saber el once. Todas las situaciones intentamos mejorarla, no solo en la portería, con trabajo en el campo y vídeo. Le damos normalidad".

Loureiro y un nivel que sorprende. "'Lou' lo mejor que tiene es la capacidad de adaptarse a cada situación que le va viniendo. Es un jugador muy versátil y eso es oro puro. Estoy encantado de trabajar con él, llevamos mucho tiempo juntos. Lo que más contento me pone es la exigencia, la veteranía que va teniendo y cómo maneja todo. Empezó no jugando, un partido o dos, dejó de jugar y ahora ha vuelto a empujar otra vez para estar. Él siempre está disponible y para un entrenador eso es una bendición".

La situación de Noubi. "Es una situación que hemos hablado muchísimas veces. Tenemos seis centrales para dos puestos. Hablo mucho con ellos porque el nivel de competitividad de la plantilla ha subido muchísimo. Las incorporaciones tienen un nivel altísimo y alguno, como 'Pela' (Giménez) con una gran trayectoria. Ahí tenemos que sumar eso a los jugadores que ya teníamos más la juventud de Bright (Ede), que también ha sido una gran irrupción. Hablo mucho con ellos, con Lucas (Noubi) también de cómo puede ir gestionando esa situación. Los jugadores muchas veces piensan que ellos tienen mucha culpa de no jugar y seguramente es más sencillo porque hay un entrenador que toma diferentes situaciones que ellos no pueden controlar. Cuando eres capaz de entender eso, todo es mucho más llevable. Evidentemente todos quieren jugar y entiendo el cabreo y la frustración cuando no juegan. Pero es importante que todos aceptemos el rol que nos va tocando, que empujemos y que esperemos a cuando nos pueda tocar".