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Dépor

Antonio Hidalgo repasa la situación de la enfermería del Dépor: "¿Casadó? Tiene muchas ganas y podría ir convocado"

El técnico reconoce su sorpresa por la evolución de las lesiones del catalán y de Aubameyang

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
06/11/2026 10:04
Antonio Hidalgo observa el juego durante el Deportivo-Valencia, con Riki en primer plano desenfocado
Antonio Hidalgo observa el juego durante el Deportivo-Valencia, con Riki en primer plano desenfocado
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Antonio Hidalgo compareció en la mañana de este viernes en Abegondo, en la previa del Espanyol-Deportivo (sábado, 16.15 horas). El técnico catalán repasó la situación de varios futbolistas blanquiazules que están o ha salido recientemente de la enfermería.

Marc Casadó. "Está con muchísimas ganas y eso es lo principal. Tenemos que ir viendo los momentos en los que pueda estar. Tenemos que tener ese punto de cautela sabiendo que hay un parón de por medio. Veremos si puede ir convocado. Él se encuentra bien, con ganas y su cabeza le empuja mucho hacia delante. Los doctores dicen que está soldado. Vamos a ver cuánto queremos arriesgar, pero le veo contento y hablaremos".

Enfermería se vacía. "Tanto Auba como Marc eran muy optimistas. Pero tenemos que tener cautela. Hay que gestionar las cargas y ver cómo volver. No hay que sobrecargar porque luego vienen temas musculares y hay que tener cuidado".

Aubameyang y el salto en el gol. "Fue una sorpresa para todos. Estaba muy convencido de que iba a llegar para el partido del otro día y fue importante. Veremos para cuanto está disponible. ¿Titular? Veremos. Hay que tener cautela y hablar mucho con ellos para ver cómo se van encontrando".

El regreso de Zakaria. "Cada vez está más cerca y él tiene muchísimas ganas. No sé cuándo, pero tiene pinta de que va a ser pronto".

La evolución de Bright Ede. "Está completando partes de entrenamiento. Arriesgar habiendo un parón por delante creemos que no tiene sentido. Para la vuelta va a estar disponible".

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