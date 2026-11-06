Luismi Cruz conduce el balón durante el Dépor-Osasuna Patricia G. Fraga

La consigna de que si algo funciona es mejor no tocarlo suele tener bastante sentido en el fútbol. Y el Dépor tiene motivos para agarrarse a ella después de su victoria ante Osasuna (2-1), en la que ofreció una de sus actuaciones más completas de la temporada. La remontada reforzó la confianza en un equipo blanquiazul que encontró soluciones con balón y supo insistir hasta el final. Por eso, la lógica apunta a que Antonio Hidalgo mantenga buena parte del bloque para visitar este sábado al Espanyol (16.15 horas). Sin embargo, hay algunas alternativas sobre la mesa, especialmente en el centro del campo, donde Diego Villares puede recuperar protagonismo. La convocatoria tampoco apunta a grandes novedades.

El regreso de Marc Casadó al trabajo con el grupo es una de las noticias positivas de la semana. Tanto que incluso podría volver a una convocatoria que el Deportivo no hace pública. En todo caso, el mediocentro no será de la partida y, como mucho, podría tener algún minuto en la recta final del partido. Zakaria Eddahchouri y Bright Ede continúan con sus respectivos procesos de recuperación y no estarán disponibles.

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Por su parte, Aubameyang ya reapareció ante Osasuna después de mes y medio de ausencia. El gabonés participó en la jugada del gol de la victoria y demostró que ha recuperado buena parte de su capacidad física. Sin embargo, su presencia en el once parece menos probable. Hidalgo tendría la posibilidad de reservarlo para el tramo final, cuando sus condiciones pueden marcar diferencias, en lugar de consumir una titularidad que difícilmente le permitiría completar los 90 minutos.

La principal duda está en la composición de la medular. Villares aparece como una alternativa para reforzar una zona que puede adquirir todavía más importancia ante el nuevo Espanyol de Eder Sarabia. El nuevo técnico perico pretende introducir un modelo con mayor protagonismo del balón, aunque todavía no podrá sentarse en el banquillo por la sanción que arrastra de su etapa en el Elche. El triunfo ante el Villarreal (0-1) llegó con Sergio García como interino y apenas sirve como referencia para anticipar sus decisiones.

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En ese contexto, Villares puede ofrecer una alternativa para equilibrar el centro del campo y sumar más músculo a la medular. Su entrada podría producirse en lugar de Mella o Luismi Cruz. Si el sacrificado fuese el canterano, Luismi podría ocupar la banda. Y si la modificación afectase a Luismi, Mella seguiría abierto. Riki también conserva opciones de entrar en esa ecuación.

En defensa no se esperan modificaciones después del buen rendimiento colectivo ante Osasuna. La zaga ofreció solidez y Altimira volvió a responder en el lateral derecho. Aun así, Ximo Navarro sigue siendo una alternativa para Hidalgo después de ser indiscutible en las primeras jornadas.