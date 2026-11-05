Quagliata: "No pienso en la selección, pienso en trabajar y conseguir puntos con el Dépor"

Quagliata controla el balón con una acrobacia durante el Deportivo-Betis Carlota Blanco

El rendimiento de Giacomo Quagliata con el Deportivo ha tenido premio. La afición lo ha reconocido como el mejor jugador del mes de octubre después de asentarse en Primera División con una personalidad apabullante. El lateral italiano, enfocado en seguir en esa línea, reconoce que irse al parón tras ganar al Espanyol sería "muy lindo".

Premio. “Me encuentro bien. Eso es gracias al equipo que me ayuda en todo. Y a mí me gusta ayudar al equipo y dar el máximo. Estoy contento de que la gente lo vea. Lo más importante de esta semana era ganar, así que tenemos que seguir en esa línea”.

Victoria balsámica. “Después de varios partidos sin ganar, aunque el equipo siempre estaba jugando bien, el último fue el resultado de la insistencia del equipo. Tenemos que seguir en esa línea”.

Rendimiento en Primera. “No me gusta pensar en el futuro, yo sigo trabajando y doy mi máximo en los entrenamientos... Cuando tú das el 100%, las personas te lo reconocen".

Cambio de categoría. “Jugamos en una división que es una de las mejores del mundo, con los mejores jugadores, la diferencia se ve porque cuando fallas, te marcan y se nota mucho en eso. Tenemos que seguir trabajando y seguir así”.

Aubameyang. “Eso lo controla el míster, pero Auba se entrena muy bien. Se ha recuperado muy bien, cuando está en el campo, nos da un pasito más. Es un chico increíble, un profesional ejemplar. Ojalá pueda jugar cuanto antes los 90 minutos”.

Leo Román. “Pienso que todos fallamos y todos acertamos. Cuando se pierde, perdemos todos, y cuando ganamos, ganamos todos. El otro día ganamos también por Leo. Tiene que seguir trabajando bien”.

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Casadó. “Se está entrenando bien, está trabajando bien. Hoy empezó a hacer todo el entrenamiento sin restricciones, no sé cuándo va a estar disponible al máximo”.

Espanyol. “Sabemos que el entrenador quiere seguir con la línea, pero no sabemos lo que nos espera. Será un partido muy jodido, porque llega un entrenador nuevo con ganas de hacer todo bien. Nosotros tenemos que prepararnos al máximo y seguir en la buena línea”.

Ir al parón con victoria. “Sería lo máximo para descansar felices y bien. Sabemos que es un partido difícil, pero tenemos que seguir así, sabemos que podemos ganar a cualquier equipo. Todos son muy buenos, sería muy lindo ganar antes del parón”.

Rivales de zona igualada. "La clasificación está muy igualada. En dos semanas puede cambiar todo. Nosotros tenemos que mirar el trabajo de la semana y estar concentrados al máximo para jugar el partido”.

Fallecimiento de Jesús de Miguel. “Cuando nos enteramos, nos quedamos en shock. Nosotros somos como una familia, no puedo imaginar lo que está pasando en Tenerife. Si para nosotros es jodido… yo veo que este equipo es mi familia. No tengo palabras para describir lo que ha pasado. Pude ser yo… Es una cosa horrible, no tengo palabras para hablar de eso”.

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Triunfo en Riazor. “Cuando el equipo y Riazor están conectados, jugamos con uno más. Riazor es increíble, tiene que seguir en esa línea porque para nosotros es muy importante que nos empuje así. Todos podemos fallar, pero tenemos que apoyarnos entre nosotros y a los compañeros que estén pasando momentos difíciles”.

Selección. “Yo no lo pienso, pienso en trabajar y conseguir puntos con el Dépor, que para mí es la cosa más importante. Todo puede pasar, pero no pienso en eso, solo quiero estar concentrado en sacar puntos con mi equipo”.

Leo Román, en el foco. “Seguramente no sea fácil, pero está bien, se entrena como un profesional. El error forma parte de esto, nosotros lo respaldamos. No tiene que pensar que está solo.

Yeremay. “Sabemos que cuando está bien es un jugador de otro nivel. Para nosotros es muy importante porque sabemos la cualidad que tiene y en un momento de dificultad él siempre puede sacar algo bueno. Nos puede ayudar mucho durante los partidos”.