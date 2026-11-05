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Dépor

Mella recupera su versión interior y multiplica sus funciones

El canterano volvió a actuar en una zona más centrada, como en la etapa de Óscar Gilsanz, y jugó en tres posiciones ante Osasuna

Eder Pereira
Eder Pereira
05/11/2026 17:35
Mella pugna con Moncayola durante el Dépor-Osasuna
Mella pugna con Moncayola durante el Dépor-Osasuna
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David Mella volvió a demostrar ante Osasuna que puede ofrecer soluciones desde diferentes posiciones. Empezó como extremo derecho, aunque con una ubicación más centrada de lo habitual, después fue abriendo su posición y terminó el encuentro como lateral izquierdo. Tres funciones distintas en un mismo partido, con un denominador común: su capacidad para interpretar los espacios y adaptarse a las necesidades del equipo.

Su papel durante la primera media hora tuvo un matiz interesante. Mella partió desde la derecha, pero se movió con frecuencia por el pasillo interior, entre el lateral izquierdo (Bretones), el central (Boyomo) y el mediocentro de Osasuna (Iker Muñoz). Esa ubicación le permitió buscar desmarques de ruptura, ofrecer apoyos entre líneas y generar dudas en la defensa rival. También liberó el carril exterior para las incorporaciones de Altimira, encargado de proporcionar la amplitud por ese costado.

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No era un papel desconocido para el atacante. Durante la etapa de Óscar Gilsanz en la temporada 2024-25 ya había ocupado posiciones interiores, cuando Ximo Navarro se encargaba de dar profundidad y amplitud por la derecha. Mella se desplazaba entonces hacia dentro para intervenir en zonas menos habituales para un extremo, alternando los apoyos y las rupturas. Ante Osasuna recuperó parte de aquellos movimientos, adaptados a una estructura algo diferente y a las necesidades del plan de Antonio Hidalgo.

Su versatilidad también tuvo utilidad en el tramo final. La entrada de Adama Traoré y la salida de Quagliata provocaron un nuevo ajuste, ya que Mella pasó al lateral izquierdo, con la posibilidad de aprovechar su recorrido y su pie natural en un sector en el que el equipo necesitaba acumular efectivos.

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El propio Hidalgo explicó el motivo de esa decisión. “Mella nos da esa variante de ir acomodando a jugadores”. El técnico destacó también que el canterano tiene “recorrido y pie” y que podía sentirse cómodo cerca de Yeremay. Una polivalencia que amplía las opciones del entrenador y que permite recuperar un recurso ya conocido del jugador de Teo, capaz de ser útil en distintas zonas del terreno de juego.

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