Los centros ya tienen sentido en el Dépor

Quagliata realiza un centro durante el Dépor-Osasuna Quintana

El Dépor ha encontrado una nueva vía para hacer daño. Ante Osasuna cargó el área con 30 centros, más que en cualquier otro partido de esta temporada, y convirtió esa insistencia en una amenaza real. Lo relevante es que los envíos laterales ya no parecen una respuesta precipitada. El equipo de Antonio Hidalgo está encontrando cómo sacarles partido en esta campaña.

Según los datos de Driblab, el Deportivo completó ocho de sus 30 centros ante Osasuna, un 26,7%. Siete llegaron en acciones de juego. En total, puso 24 centros al área que no procedían de un córner y conectó siete. Los otros seis envíos fueron desde la esquina, aunque dos lanzamientos más se sacaron en corto.

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En el Metropolitano, ante el Atlético (1-0), el Dépor había puesto 15 centros y completado el 20%, por lo que entre los dos partidos suma 45. Además, contra Osasuna encontró el premio en el gol de Bil Nsongo. Adama Traoré centró desde la derecha, Aubameyang cabeceó picado y el camerunés cazó el rechace de Sergio Herrera. Antes, Mella había dispuesto de un cabezazo franco tras un centro de Altimira, Luismi Cruz conectó una volea en el segundo palo después de un envío de Quagliata y Adama ya había generado peligro con otro centro que Bil remató a las manos del portero.

Osasuna es un equipo históricamente ligado a una efectiva defensa de su área y al dominio en los duelos aéreos, con centrales poderosos como Catena, de 1,93 metros. Además, el Dépor presentó un once con una media de 1,75, la más baja de la Liga desde 2014, según un dato del periodista Pedro Martín. Sobre el papel, no parecía el escenario más propicio para acumular centros, pero este Dépor ya parece capacitado para hacer daño con el centro lateral.

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En el Metropolitano también hubo ocasiones originadas de esa forma. Kevin Sánchez conectó desviada una volea después de un centro de Adama y desperdició en el minuto 95 otra ocasión clarísima, con la portería vacía, tras un envío raso del extremo. Quagliata también generó peligro, en este caso por la banda izquierda, con dos centros, rematados por Bil y Villares.

Los números de la temporada confirman que no se trata de una moda de dos partidos. El Dépor es undécimo en volumen, con 209 centros, pero quinto en centros completados, con 68. Su porcentaje de acierto, del 32,5%, es el segundo mejor de la categoría, solo por detrás del Alavés. Luismi Cruz es octavo de toda la Liga en centros completados, con 15, y Quagliata es segundo en centros completados en jugada, con 12, solo por detrás de Ángel Pérez, del Alavés. Además, Luismi es decimoquinto en porcentaje, con un 37%, y Quagliata decimosexto, con un 38%.

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Esta tendencia blanquiazul tiene también una traducción directa en el marcador. Seis de los 15 goles del Deportivo han nacido de un centro lateral, según el criterio de Driblab. Además del tanto de Bil ante Osasuna, Villares anotó recientemente el empate ante el Betis tras un centro de Mario Soriano. Aubameyang marcó de cabeza en Getafe tras un envío de Yeremay. En La Cerámica, el propio Auba asistió a Luismi Cruz en una acción que la plataforma contabiliza como centro. Y a esta lista se suman los dos goles en propia puerta provocados ante el Valencia, tras un córner de Luismi que desvió Diakhaby y un centro de Bil que tocó César Tárrega.

La evolución tiene que ver con las piezas que han llegado y con las que han ganado protagonismo. En el inicio de la pasada campaña, el Dépor tenía pocos futbolistas capaces de poner centros con sensibilidad, más allá de Quagliata y Luismi Cruz, y tampoco contaba con especialistas en el remate. La irrupción de Bil Nsongo, la llegada de Aubameyang y la incorporación de Adama Traoré han ampliado las posibilidades. Bil ofrece presencia en el área, Aubameyang interpreta los espacios y Adama genera ventajas por banda.

El Dépor centra más y, sobre todo, centra mejor. Los 30 envíos ante Osasuna marcan el techo del curso, pero la estadística adquiere valor porque detrás hay peligro real. Lo que podía parecer un recurso de emergencia empieza a ser una herramienta reconocible dentro del plan de Hidalgo.