La aventura brasileña de Clarence Seedorf y Pablo López empieza con obstáculos en los despachos

Clarence Seedorf en un entrenamiento con el Corinthians EFE

No ha empezado con buen pie la aventura del exdeportivista Clarence Seedorf y el coruñés Pablo López en Brasil. El Corinthians recurrió a principios de esta semana la decisión de la Conmebol de no homologar la licencia del técnico Clarence Seedorf por no acumular tres años de experiencia como entrenador y solicitó una revisión a través de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) rechazó la licencia UEFA Pro de Seedorf, la de mayor nivel en Europa, porque el neerlandés no acumula los tres años (36 meses) de experiencia como entrenador exigidos para reconocerla y comunicó su decisión a la Confederación Brasileña el pasado viernes.

Esta decisión representa un escollo más en la difícil situación del 'Timão', que anunció como nuevo entrenador al mítico exfutbolista el pasado 11 de octubre en sustitución de Fernando Diniz para tratar de alejarse de los puestos de descenso, donde se encuentra actualmente.

De acuerdo al análisis efectuado por la Conmebol, en sus etapas al frente del Milan italiano, el Shenzhen FC chino, el Deportivo y la selección de Camerún, Seedorf suma dos años y dos meses (26 meses) de experiencia como entrenador.

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No obstante, el Corinthians solicita que también se tengan en cuenta los tres años que trabajó en el Consejo de Supervisión de la Federación Neerlandesa de Fútbol, así como su labor como profesor en cursos de formación de entrenadores de la UEFA.

El Corinthians confía en que, al estudiar la documentación que este martes puso a disposición de la CBF, se conceda la homologación de la licencia, ya que entiende que "reúne el currículum y las condiciones necesarias" para obtener el visto bueno de la Conmebol, según informó el club en un comunicado.

En cualquier caso, el Corinthians sostiene que Seedorf está autorizado a continuar dirigiendo al equipo desde el banquillo, como ya hizo en los partidos contra el Vasco da Gama y el Mirassol, puesto que tiene un registro activo en el boletín de la CBF.

A este propósito, la propia Confederación brasileña confirmó en un comunicado que el club paulista entregó la documentación que "acredita la experiencia requerida", tras lo que la remitirán a la UEFA para confirmarla y después será puesta a disposición de la Conmebol. ""Mientras el organismo sudamericano no se pronuncie, Seedorf seguirá estando habilitado para ejercer con la licencia provisional", anunció la CBF.

Por lo tanto, a la espera de una nueva resolución sobre su expediente, el técnico neerlandés ocupó su lugar en la banda durante el último encuentro contra São Paulo, qu eterminó con empate a cero.